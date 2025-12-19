Germán Berterame, el delantero más eficaz de México en 2025 y la mejor opción para Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026
Con 27 goles en 2025 y una regularidad que ningún otro atacante nacional sostuvo, Germán Berterame emerge como la opción más sólida para liderar el ataque del Tri
En un futbol mexicano que ha batallado para encontrar gol y continuidad ofensiva, Germán Berterame se consolidó en 2025 como el delantero nacional más eficaz, una condición que hoy lo coloca como el principal candidato para asumir la titularidad en la Selección Mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.
El gol sigue siendo el principal parámetro para evaluar a los atacantes y, en ese rubro, Berterame respondió mejor que nadie durante el año.
Sin necesidad de conquistar un título de goleo, el delantero de Rayados sostuvo una regularidad que ningún otro centro delantero mexicano logró mantener en todas las competencias.
ASÍ CERRÓ GERMÁN BERTERAME EL 2025
El atacante de Monterrey cerró el año con 27 goles en todas las competencias, convirtiéndose en el delantero mexicano con más anotaciones en 2025.
Su desglose fue el siguiente: siete goles en la fase regular del Clausura 2025, tres en Liguilla, dos en la Concacaf Champions Cup, tres en el Mundial de Clubes, uno en la Leagues Cup, nueve en la fase regular del Apertura 2025 y dos más en la Liguilla.
Además, su impacto va más allá del área: con Rayados acumula 66 goles y 16 asistencias en 150 partidos oficiales, reflejo de un atacante que también participa en la generación ofensiva.
BERTERAME, EN MEJOR FORMA QUE JIMÉNEZ Y GIMÉNEZ
En contraste, Raúl Jiménez tuvo un 2025 irregular en Europa. En la temporada 2025/26 registra 15 partidos de Premier League con 2 goles y 2 asistencias, además de 4 partidos en la EFL Cup con 1 gol, cifras que reflejan un impacto ofensivo menor y un promedio goleador bajo en relación con sus minutos disputados.
Por su parte, Santiago Giménez no logró sostener el peso ofensivo esperado, esto con base a la lesión que sufrió en su tobillo y que lo ha marginado de las canchas.
En la Serie A 2025/26 suma 9 partidos sin goles y una asistencia, mientras que en la Coppa Italia registra 2 partidos con 1 gol y 1 asistencia.
La falta de continuidad y su baja producción en liga limitaron su impacto global durante el año.
A diferencia de sus competidores, Berterame cerró 2025 sano, en ritmo y con goles, una combinación clave considerando que Javier Aguirre no contemplaría más de tres centros delanteros en su lista final para el Mundial.
Su rendimiento también ya se trasladó al Tricolor: en la Fecha FIFA de octubre fue titular ante Ecuador en el estadio Akron y marcó su primer gol con la Selección Mexicana, en su quinto partido internacional.
Hoy, los números, la regularidad y el momento futbolístico colocan a Germán Berterame como el delantero mexicano más productivo del año y, por ahora, como la mejor opción ofensiva para liderar el ataque de México rumbo al Mundial 2026.