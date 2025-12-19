Germán Berterame, el delantero más eficaz de México en 2025 y la mejor opción para Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

En un futbol mexicano que ha batallado para encontrar gol y continuidad ofensiva, Germán Berterame se consolidó en 2025 como el delantero nacional más eficaz, una condición que hoy lo coloca como el principal candidato para asumir la titularidad en la Selección Mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

El gol sigue siendo el principal parámetro para evaluar a los atacantes y, en ese rubro, Berterame respondió mejor que nadie durante el año.

Sin necesidad de conquistar un título de goleo, el delantero de Rayados sostuvo una regularidad que ningún otro centro delantero mexicano logró mantener en todas las competencias.

ASÍ CERRÓ GERMÁN BERTERAME EL 2025

El atacante de Monterrey cerró el año con 27 goles en todas las competencias, convirtiéndose en el delantero mexicano con más anotaciones en 2025.

Su desglose fue el siguiente: siete goles en la fase regular del Clausura 2025, tres en Liguilla, dos en la Concacaf Champions Cup, tres en el Mundial de Clubes, uno en la Leagues Cup, nueve en la fase regular del Apertura 2025 y dos más en la Liguilla.

Además, su impacto va más allá del área: con Rayados acumula 66 goles y 16 asistencias en 150 partidos oficiales, reflejo de un atacante que también participa en la generación ofensiva.