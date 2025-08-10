James Rodríguez y Sergio Ramos protagonizan el León vs Monterrey en la Jornada 4 del Apertura 2025

El duelo entre León y Monterrey será el centro de atención este lunes 11 de agosto en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, no solo por el nivel de ambos equipos, sino por el reencuentro en cancha de dos leyendas que compartieron vestuario en el Real Madrid: James Rodríguez y Sergio Ramos.

El encuentro, programado para las 7 de la noche en el Estadio Nou Camp, reunirá a un James convertido en el motor creativo de los Esmeraldas, pieza clave en el armado ofensivo de Eduardo “Toto” Berizzo.

El colombiano, con su visión y toque preciso, buscará abrir espacios en la sólida defensa rival.

TE PUEDE INTERESAR: México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025

Enfrente estará Sergio Ramos, líder indiscutible en la zaga de Rayados. El español, con una trayectoria plagada de títulos y batallas en el más alto nivel, intentará neutralizar a su excompañero y guiar a los regiomontanos hacia un resultado positivo como visitantes.