James Rodríguez y Sergio Ramos protagonizan el León vs Monterrey en la Jornada 4 del Apertura 2025
El reencuentro de dos exfiguras del Real Madrid marcará el duelo estelar de este lunes en la Liga MX, acompañado por otros dos partidos que cerrarán la fecha
El duelo entre León y Monterrey será el centro de atención este lunes 11 de agosto en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, no solo por el nivel de ambos equipos, sino por el reencuentro en cancha de dos leyendas que compartieron vestuario en el Real Madrid: James Rodríguez y Sergio Ramos.
El encuentro, programado para las 7 de la noche en el Estadio Nou Camp, reunirá a un James convertido en el motor creativo de los Esmeraldas, pieza clave en el armado ofensivo de Eduardo “Toto” Berizzo.
El colombiano, con su visión y toque preciso, buscará abrir espacios en la sólida defensa rival.
Enfrente estará Sergio Ramos, líder indiscutible en la zaga de Rayados. El español, con una trayectoria plagada de títulos y batallas en el más alto nivel, intentará neutralizar a su excompañero y guiar a los regiomontanos hacia un resultado positivo como visitantes.
Su presencia no solo aporta experiencia, sino también un carácter competitivo que eleva la exigencia del partido.
Ambos futbolistas fueron figuras en el Real Madrid, levantando títulos y compartiendo momentos clave en Champions y Liga.
Ahora, con caminos distintos y en el tramo final de sus carreras, se reencuentran en la Liga MX, ofreciendo a los aficionados un choque de jerarquías pocas veces visto en el futbol mexicano.
León, de James, llega con la ambición de escalar posiciones en la tabla y hacer valer su localía, mientras que Monterrey busca mantener el paso firme en el torneo y sumar tres puntos que lo mantengan en zona alta.
La combinación de talento, experiencia y el morbo del reencuentro hacen de este partido un plato fuerte para el cierre de la jornada.
Otros partidos de este lunes en la Jornada 4
Además del León vs Monterrey, la actividad del lunes se completará con dos encuentros que prometen emociones.
A las 9 de la noche, FC Juárez recibirá a Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que enfrenta a dos equipos con realidades opuestas: los Bravos necesitan reaccionar, mientras que los Diablos Rojos buscan afianzarse en la parte alta de la clasificación.
Casi en paralelo, a las 9:05 de la noche, Atlético de San Luis será anfitrión de Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras.
El conjunto potosino buscará sorprender a un cuadro cementero que ha mostrado regularidad en el arranque del torneo y que pretende cerrar la fecha con otra victoria que refuerce su buen momento.
Horarios y transmisiones de la Jornada 4 – Lunes 11 de agosto
León vs Monterrey – 19:00 h – Tubi.
FC Juárez vs Toluca – 21:00 h – Tubi.
Atlético de San Luis vs Cruz Azul – 21:05 h – Disney+, ESPN 2.