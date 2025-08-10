México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025

La delegación mexicana tuvo un domingo de ensueño en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se desarrollan en Asunción, Paraguay, al conquistar siete medallas en distintas disciplinas.

El botín incluyó un oro, cuatro platas y dos bronces, confirmando el gran nivel de las nuevas generaciones del deporte nacional.

La máxima gloria de la jornada llegó gracias a Iván Aguilar Villegas, quien dominó la prueba de Cross-Country masculino en ciclismo de montaña.

Con un tiempo de 1:16:53, el pedalista mexicano se impuso con amplia ventaja sobre sus rivales y se colgó la medalla de oro, la primera para México en esta edición de la justa juvenil.

