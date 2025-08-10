México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025

Deportes
/ 10 agosto 2025
    México cosecha primer oro y seis medallas más en los Panamericanos Junior 2025
    Iván Aguilar Villegas se llevó la medalla de oro en ciclismo de montaña, encabezando la cosecha mexicana en Asunción 2025. FOTO: INSTAGRAM/IVÁN AGUILAR

La delegación mexicana se colgó, en total, siete preseas en la jornada dominical en Asunción

La delegación mexicana tuvo un domingo de ensueño en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se desarrollan en Asunción, Paraguay, al conquistar siete medallas en distintas disciplinas.

El botín incluyó un oro, cuatro platas y dos bronces, confirmando el gran nivel de las nuevas generaciones del deporte nacional.

La máxima gloria de la jornada llegó gracias a Iván Aguilar Villegas, quien dominó la prueba de Cross-Country masculino en ciclismo de montaña.

Con un tiempo de 1:16:53, el pedalista mexicano se impuso con amplia ventaja sobre sus rivales y se colgó la medalla de oro, la primera para México en esta edición de la justa juvenil.

En las preseas plateadas, el ciclismo volvió a aportar resultados. José Antonio Prieto se adjudicó la plata en la contrarreloj individual masculina con un registro de 49:23.25, en una actuación que todavía está pendiente de confirmación oficial por revisión técnica.

En el tiro deportivo, Sofía Ibarra brilló en la modalidad de pistola 10 metros, asegurando otra plata para México con gran precisión en cada disparo.

El judo también aportó a la cosecha plateada con Aylin Ávila, quien alcanzó la final en su categoría y se quedó con la medalla de plata tras un intenso combate decisivo.

La cuarta plata llegó en esgrima, donde Ana Margarita Paredes mostró técnica y determinación para alcanzar el segundo lugar del podio en su especialidad.

Los bronces de la jornada fueron obra de dos disciplinas distintas. En remo, la dupla de Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro se llevó el tercer lugar en el doble par de remos cortos masculino (M2x) con un tiempo de 6:34.71, protagonizando un cierre electrizante.

En judo, Eduardo Sagastegui se subió al podio con un bronce tras una destacada participación en su división.

Con este balance, México sumó una de sus jornadas más prolíficas en Asunción 2025, reflejo del talento y la proyección de sus jóvenes atletas.

El reto será mantener el impulso en las siguientes competencias para seguir escalando posiciones en el medallero general.

Temas


Esgrima
Judo

Localizaciones


Asuncion

Personajes


Ángela Ruiz

Organizaciones


Panam Sports

