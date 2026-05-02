Janelly Farías denuncia abusos en futbol mexicano: Lo que pasa en la Liga MX Femenil

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    Janelly Farías denuncia abusos en futbol mexicano: Lo que pasa en la Liga MX Femenil
    Janelly Farías publicó Sobreviviendo al futbol femenil, libro en el que expone presuntas prácticas de abuso, manipulación y falta de ética dentro del futbol femenil mexicano. FOTO: MEXSPORT

La exseleccionada mexicana publicó Sobreviviendo al Futbol Femenil, libro en el que expone presuntas dinámicas de manipulación, abuso de poder y conductas inapropiadas de cuerpos técnicos durante su carrera

Janelly Farías volvió a colocar a la Liga MX Femenil en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por lo ocurrido dentro de la cancha, sino por las presuntas prácticas de abuso, manipulación y falta de ética que, asegura, vivió durante su trayectoria como futbolista profesional.

La exdefensa mexicoamericana, quien jugó en clubes como Chivas, América, Pachuca y Juárez, publicó el libro Sobreviviendo al futbol femenil, una memoria en la que relata episodios que, de acuerdo con su testimonio, muestran cómo algunos integrantes de cuerpos técnicos cruzaron límites profesionales y personales con jugadoras.

De acuerdo con fragmentos retomados por medios nacionales, Farías describe dinámicas de presión dentro del vestidor, reuniones informales fuera del entorno deportivo y escenarios en los que el consumo de alcohol por parte del staff técnico habría sido normalizado frente a futbolistas.

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En su relato, la exjugadora también señala que su ausencia en esos encuentros era utilizada para cuestionar su compromiso con el grupo.

Janelly Farías expone presunta manipulación en vestidores

Uno de los puntos más delicados de la denuncia pública de Farías es el señalamiento de presuntas conductas inapropiadas por parte de entrenadores.

La exseleccionada mexicana se refirió a episodios en los que “se cruzaron todos los límites éticos” y mencionó un caso relacionado con un table dance, donde un entrenador habría tenido una conducta indebida frente a jugadoras.

Farías decidió acudir en su momento a directivos para denunciar lo ocurrido, convencida de que guardar silencio no era una opción.

La futbolista ha planteado su testimonio como parte de una conversación más amplia sobre la seguridad, protección y acompañamiento que deben tener las jugadoras dentro de estructuras profesionales.

La Liga MX Femenil, bajo una nueva conversación pública

La revelación llega en un momento en el que el futbol femenil mexicano ha mostrado crecimiento deportivo, mediático y comercial, pero también enfrenta cuestionamientos sobre las condiciones internas en las que se desarrollan las jugadoras.

El caso de Farías reabre el debate sobre protocolos, canales de denuncia y responsabilidad institucional dentro de la Liga MX Femenil.

Farías, quien se retiró como futbolista profesional en 2025 tras su paso por Juárez, fue una de las voces más visibles del futbol femenil mexicano, no solo por su carrera, sino por su defensa de la inclusión, la representación LGBTQ+ y la equidad en el deporte.

En entrevista con Los Angeles Times, la exjugadora explicó que su legado iba más allá de los 90 minutos y que una parte central de su propósito era usar su voz para marcar diferencia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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