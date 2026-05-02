Dominio de McLaren en Florida: Lando Norris lidera el 1-2 en la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami

Lando Norris volvió a poner a McLaren en lo más alto de la Fórmula 1 al ganar la sprint race del Gran Premio de Miami 2026, en una actuación dominante que confirmó el salto competitivo de la escudería papaya durante el fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami. El piloto británico partió desde la primera posición y no soltó el liderato durante las 19 vueltas de la carrera corta, para llevarse una victoria clave por delante de su compañero Oscar Piastri, quien completó el 1-2 de McLaren. El podio lo cerró Charles Leclerc con Ferrari, en una sprint donde la escudería de Woking marcó el ritmo desde el arranque.

McLaren impone ritmo en Miami Norris administró la ventaja desde los primeros giros y, conforme avanzó la prueba, amplió la diferencia sobre Piastri y Leclerc. El británico cruzó la meta con casi cuatro segundos de margen sobre su coequipero, mientras el monegasco terminó a más de seis segundos del ganador. La victoria también significó un golpe anímico para McLaren, que regresó a la pelea grande con un auto renovado y competitivo en un circuito exigente, marcado por altas temperaturas, zonas de velocidad y una degradación que complicó a varios pilotos.

Antonelli cae por sanción y Mercedes pierde terreno Kimi Antonelli, quien había largado desde la segunda posición, tuvo una mala salida y quedó fuera del podio en los primeros metros. El piloto de Mercedes cruzó la meta cuarto, pero una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista lo mandó al sexto lugar. Con ello, George Russell heredó la cuarta posición y Max Verstappen avanzó al quinto sitio. Lewis Hamilton terminó séptimo con Ferrari, mientras Pierre Gasly rescató el último punto disponible para Alpine al finalizar octavo. Isack Hadjar y Franco Colapinto completaron el Top 10, aunque ya fuera de la zona de unidades. Checo Pérez termina lejos de los puntos Para Sergio “Checo” Pérez, la sprint del GP de Miami fue complicada. El mexicano ganó posiciones en la largada, pero no pudo sostener el ritmo con el paso de las vueltas y terminó en el lugar 17, lejos de la zona de puntos y por detrás de Fernando Alonso en el cierre de la carrera.

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