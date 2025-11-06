Javier Aguirre es nominado al premio The Best a Entrenador del Año por la FIFA

La FIFA dio a conocer la lista de nominados al premio The Best FIFA Men’s Coach, correspondiente al último año futbolístico, y Javier Aguirre aparece entre los entrenadores seleccionados, en lo que representa un importante reconocimiento a su trayectoria y a su labor reciente como estratega.

El técnico mexicano figura junto a nombres de alto perfil como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Selección de Portugal) y Arne Slot (Liverpool), entre otros.

La inclusión de Aguirre coloca nuevamente a México en la conversación global alrededor de los principales liderazgos del futbol.

TE PUEDE INTERESAR: Lamine Yamal, el jugador menor de 20 años más valioso del mundo según el CIES

UN RECONOCIMIENTO A SU PROCESO

La nominación considera distintos factores: resultados, impacto competitivo, gestión del grupo y relevancia deportiva.

Aguirre, quien ha dirigido en España, México, Egipto y Japón, además de múltiples etapas en Selección Mexicana, ha sido valorado por su capacidad para construir estructuras sólidas, competir en contextos complejos y mantener regularidad en proyectos de alto desgaste.