Javier Aguirre es nominado al premio The Best a Entrenador del Año por la FIFA
El técnico mexicano fue incluido por la FIFA en la lista de candidatos al galardón a mejor entrenador del año, reconociendo su trabajo reciente con México y su liderazgo en el proceso rumbo al Mundial 2026
La FIFA dio a conocer la lista de nominados al premio The Best FIFA Men’s Coach, correspondiente al último año futbolístico, y Javier Aguirre aparece entre los entrenadores seleccionados, en lo que representa un importante reconocimiento a su trayectoria y a su labor reciente como estratega.
El técnico mexicano figura junto a nombres de alto perfil como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Selección de Portugal) y Arne Slot (Liverpool), entre otros.
La inclusión de Aguirre coloca nuevamente a México en la conversación global alrededor de los principales liderazgos del futbol.
UN RECONOCIMIENTO A SU PROCESO
La nominación considera distintos factores: resultados, impacto competitivo, gestión del grupo y relevancia deportiva.
Aguirre, quien ha dirigido en España, México, Egipto y Japón, además de múltiples etapas en Selección Mexicana, ha sido valorado por su capacidad para construir estructuras sólidas, competir en contextos complejos y mantener regularidad en proyectos de alto desgaste.
Su presencia en esta lista también impulsa de forma directa la narrativa alrededor del proyecto mexicano rumbo al Mundial 2026, torneo en el que México será coanfitrión.
La figura de Aguirre suma peso, experiencia y un estilo de conducción que genera respaldo dentro y fuera del vestidor.
CÓMO SE DEFINIRÁ AL GANADOR
El proceso de votación para elegir al mejor entrenador se realiza entre: entrenadores y capitanes de selecciones nacionales; periodistas especializados, y afición registrada en la plataforma oficial.
Los votos tendrán el mismo peso y se contabilizarán en un sistema mixto que la FIFA ha utilizado en los últimos años. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en los próximos meses, con sede y fecha por confirmar.
LO QUE REPRESENTA PARA MÉXICO
La nominación llega en un momento clave del futbol mexicano: reconstrucción de idea deportiva, búsqueda de identidad y alto nivel de exigencia previa a un Mundial en casa.
Que Aguirre figure entre los mejores entrenadores del planeta eleva el valor del proyecto, aumenta la expectativa y también sube la presión: ahora los resultados deberán acompañar.