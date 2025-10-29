Johan Vásquez sufre con el Genoa en la derrota 0-2 ante Cremonese en la Serie A

El Genoa sufrió una nueva derrota en la Serie A al caer 0-2 frente al Cremonese en el estadio Luigi Ferraris, en un duelo correspondiente a la jornada 10 del campeonato italiano. El defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y jugó todo el encuentro, aunque no pudo evitar que su equipo volviera a mostrar problemas en zona baja. CREMONESE PEGÓ DESDE EL ARRANQUE El partido comenzó cuesta arriba para el Genoa. Apenas al minuto 4, Federico Bonazzoli abrió el marcador con una espectacular tijera dentro del área, tras un tiro de esquina mal defendido. TE PUEDE INTERESAR: Sergio Omar Gastélum deja a Saraperos de Saltillo y llega a los Leones de Yucatán El gol descolocó por completo al conjunto local, que no logró asentarse ni generar peligro durante la primera parte.

Para el segundo tiempo, cuando parecía que el Genoa reaccionaría, el Cremonese volvió a golpear: otra vez Bonazzoli aprovechó un descuido defensivo al minuto 49 y definió con una volea precisa para sentenciar el 0-2 definitivo. A pesar de los intentos del “Grifone”, incluyendo un gol anulado por fuera de juego, el marcador no se movió más. JOHAN VÁSQUEZ, FIRME PERO EXIGIDO El zaguero mexicano Johan Vásquez completó los 90 minutos y mantuvo su habitual intensidad, sin embargo, la línea defensiva del Genoa sufrió con las pelotas detenidas y la falta de coordinación. Vásquez fue uno de los más activos en la recuperación y salida del balón, pero los errores colectivos terminaron costando caro. En lo que va de la temporada, el jugador de la Selección Mexicana se ha consolidado como pieza clave en el once titular, aunque su equipo continúa sin encontrar estabilidad en el torneo. El Genoa, que no logra levantar cabeza, sigue en la parte baja de la tabla y con urgencia de resultados para evitar problemas de descenso. RETOS POR DELANTE Con esta derrota, el Genoa acumula una racha negativa sin victorias y con una de las defensivas más vulneradas del campeonato. La prioridad será corregir la marca en balón parado y mejorar la concentración en los primeros minutos de cada juego.