Johan Vásquez sufre con el Genoa en la derrota 0-2 ante Cremonese en la Serie A

Fútbol
/ 29 octubre 2025
    Johan Vásquez sufre con el Genoa en la derrota 0-2 ante Cremonese en la Serie A
    Vásquez, titular indiscutible, vive un momento complicado junto al Genoa en la Serie A. FOTO: EFE

El Genoa cayó 0-2 ante el Cremonese en la Serie A, en un duelo donde el mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó los 90 minutos en una defensa que volvió a mostrar fragilidad

El Genoa sufrió una nueva derrota en la Serie A al caer 0-2 frente al Cremonese en el estadio Luigi Ferraris, en un duelo correspondiente a la jornada 10 del campeonato italiano.

El defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y jugó todo el encuentro, aunque no pudo evitar que su equipo volviera a mostrar problemas en zona baja.

CREMONESE PEGÓ DESDE EL ARRANQUE

El partido comenzó cuesta arriba para el Genoa. Apenas al minuto 4, Federico Bonazzoli abrió el marcador con una espectacular tijera dentro del área, tras un tiro de esquina mal defendido.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Omar Gastélum deja a Saraperos de Saltillo y llega a los Leones de Yucatán

El gol descolocó por completo al conjunto local, que no logró asentarse ni generar peligro durante la primera parte.

Para el segundo tiempo, cuando parecía que el Genoa reaccionaría, el Cremonese volvió a golpear: otra vez Bonazzoli aprovechó un descuido defensivo al minuto 49 y definió con una volea precisa para sentenciar el 0-2 definitivo.

A pesar de los intentos del “Grifone”, incluyendo un gol anulado por fuera de juego, el marcador no se movió más.

JOHAN VÁSQUEZ, FIRME PERO EXIGIDO

El zaguero mexicano Johan Vásquez completó los 90 minutos y mantuvo su habitual intensidad, sin embargo, la línea defensiva del Genoa sufrió con las pelotas detenidas y la falta de coordinación.

Vásquez fue uno de los más activos en la recuperación y salida del balón, pero los errores colectivos terminaron costando caro.

En lo que va de la temporada, el jugador de la Selección Mexicana se ha consolidado como pieza clave en el once titular, aunque su equipo continúa sin encontrar estabilidad en el torneo.

El Genoa, que no logra levantar cabeza, sigue en la parte baja de la tabla y con urgencia de resultados para evitar problemas de descenso.

RETOS POR DELANTE

Con esta derrota, el Genoa acumula una racha negativa sin victorias y con una de las defensivas más vulneradas del campeonato.

La prioridad será corregir la marca en balón parado y mejorar la concentración en los primeros minutos de cada juego.

Para Vásquez, el reto será seguir mostrando liderazgo y fortaleza en la zaga, buscando que el equipo recupere la solidez que necesita para salir de la crisis. Su experiencia y regularidad serán fundamentales en el intento por revertir el mal momento del club genovés.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Genoa CFC

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas