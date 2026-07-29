Juegos Centroamericanos 2026: México Femenil Sub-23 empata 0-0 con Puerto Rico

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    Juegos Centroamericanos 2026: México Femenil Sub-23 empata 0-0 con Puerto Rico
    El duelo ante Puerto Rico marcó el debut oficial de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 en una competencia internacional. FOTO: SELECCIÓN NACIONAL FEMENIL

El equipo dirigido por Vanessa Martínez intentó encontrar el triunfo durante la segunda mitad, pero no logró romper el orden defensivo de su rival

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 inició su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un empate sin goles frente a Puerto Rico, resultado que le permitió sumar su primer punto dentro del Grupo B en una competencia que también marca el estreno oficial de esta categoría en un torneo internacional.

El encuentro se disputó en un contexto de expectativa para el representativo nacional, ya que la Sub-23 fue creada en 2025 con el objetivo de ofrecer continuidad al desarrollo de las futbolistas que concluyen su etapa en la categoría Sub-20 y buscan dar el siguiente paso rumbo a la selección mayor.

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Desde los primeros minutos, el partido se desarrolló con pocas oportunidades claras de gol. Tanto México como Puerto Rico apostaron por mantener el orden en defensa y evitar errores que pudieran inclinar la balanza. El conjunto mexicano intentó asumir la iniciativa con mayor posesión del balón, aunque encontró dificultades para generar jugadas de peligro en los metros finales.

Durante la primera mitad, el Tricolor buscó abrir espacios por distintos sectores del campo, pero la estructura defensiva puertorriqueña logró contener los intentos ofensivos y mantener el marcador sin movimiento antes del descanso.

Para la parte complementaria, la directora técnica Vanessa Martínez optó por modificar su planteamiento con una serie de cambios orientados a refrescar el ataque y aumentar la presencia ofensiva en busca de los tres puntos.

La primera sustitución llegó al minuto 67 con el ingreso de Allison Veloz por Valerie Vargas. Más adelante, al 76’, la estratega realizó un doble movimiento al enviar al terreno de juego a América Frías y Natalia Coury en sustitución de Fátima Servín y Paola García.

Ya en la recta final del encuentro, México agotó sus cambios con las entradas de Mayalu Rausch y Diana Guatemala, quienes reemplazaron a Lourdes Bosch y Tanna Sánchez al minuto 86.

Pese a las modificaciones y a los intentos por encontrar una oportunidad clara frente al arco rival, el equipo mexicano no logró romper el empate. Puerto Rico mantuvo la solidez defensiva durante los 90 minutos y aseguró una unidad en su debut dentro del certamen.

El resultado deja a México con margen de maniobra en la fase de grupos, aunque con la necesidad de sumar una victoria en sus siguientes compromisos para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La actividad del combinado nacional continuará el próximo 31 de julio, cuando enfrente a Colombia a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Moca 85. Posteriormente, cerrará la fase de grupos el 2 de agosto frente a Jamaica a las 14:00 horas en el Estadio El Cibao, ubicado en Santiago.

Con dos partidos aún por disputar, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 buscará convertir su primera experiencia oficial en una oportunidad para consolidar el proyecto y mantenerse en la pelea dentro del torneo regional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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