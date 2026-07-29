México Sub-23 debuta ante Venezuela en Santo Domingo 2026: horario y transmisión

La Selección Mexicana Sub-23 está lista para comenzar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El conjunto dirigido por Eduardo Arce debutará este jueves 30 de julio frente a Venezuela, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo A del torneo de futbol varonil. El partido marcará el inicio del camino para un equipo que llega a la justa regional con la responsabilidad de defender la medalla de oro obtenida en la edición anterior. Más allá del resultado inmediato, el certamen representa una oportunidad para consolidar a una generación de futbolistas que forma parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México arribó a República Dominicana con una plantilla integrada por jugadores que ya han tenido actividad en la Liga MX y en distintas categorías de selecciones nacionales. La convocatoria combina futbolistas que han sido parte de procesos juveniles recientes con elementos que buscan abrirse paso en el panorama internacional.

En la portería destacan Emmanuel Ochoa, de Cruz Azul, y Carlos Camacho, de Pachuca. La defensa está integrada por elementos como Jesús Velázquez, de Cruz Azul; Cristopher Soldati, de Chivas; Diego Ochoa, de Necaxa, y Rodrigo Pachuca, de Puebla. En el mediocampo aparecen nombres como Diego Valdéz y Amaury Castro, ambos de Cruz Azul; Gael García y José Uribe, de Chivas; además de Matías Fava, de Pachuca. El ataque estará encabezado por Jordan Moxica, del Atlante; Mateo Levy, de Cruz Azul, y Tahiel Jiménez, de Santos Laguna. El encuentro ante Venezuela será una primera prueba para medir el nivel del equipo mexicano en una competencia donde también enfrentará a República Dominicana, país anfitrión, y a Guatemala durante la fase de grupos. Del otro lado estará una selección venezolana que ha mostrado avances en sus categorías juveniles durante los últimos años. La Vinotinto buscará iniciar con un resultado positivo para colocarse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente ronda y complicar el panorama del vigente campeón. Para México, un triunfo en el debut permitiría tomar confianza desde el inicio y dar un paso importante en un grupo que promete partidos exigentes. El cuerpo técnico encabezado por Arce ha señalado la importancia de aprovechar este torneo para fortalecer el desarrollo de los jóvenes futbolistas que integran el proyecto nacional.

¿DÓNDE VER EL DEBUT DE MÉXICO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS? El partido entre México y Venezuela se disputará en el Estadio Cibao, en República Dominicana, este jueves 30 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de FOX Sports en televisión de paga y por la plataforma de streaming Claro Sports. Con el arranque del torneo, el Tricolor Sub-23 pondrá en marcha la defensa de su corona regional y comenzará un nuevo ciclo competitivo con la mirada puesta en los próximos retos internacionales.