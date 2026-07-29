México Sub-20 vs Guatemala: horario, transmisión y lo que está en juego en el Premundial Concacaf 2026

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    México Sub-20 vs Guatemala: horario, transmisión y lo que está en juego en el Premundial Concacaf 2026
    Futbolistas como Hugo Camberos, Iker Fimbres y Mateo Levy encabezan la generación mexicana que disputa el torneo regional. FOTO: X/SELECCIONES MENORES

El Tricolor juvenil afronta su cierre de la primera ronda en Puebla con la mira puesta en terminar invicto y llegar fortalecido a los cuartos de final

La Selección Mexicana Sub-20 cerrará este jueves su participación en la fase de grupos del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 cuando enfrente a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un encuentro que definirá las posiciones finales del Grupo B antes del inicio de la etapa de eliminación directa.

El conjunto dirigido por Álex Diego llega a la tercera jornada con paso perfecto tras conseguir victorias en sus dos primeros compromisos del torneo. Los resultados obtenidos frente a Antigua y Barbuda y Costa Rica colocaron al Tricolor en una posición favorable para avanzar a los cuartos de final, además de acercarlo al primer lugar de su sector.

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Más allá de asegurar la clasificación, el objetivo de México es concluir la ronda inicial sin derrotas para encarar con mayor confianza la siguiente fase de la competencia. El Premundial representa una prueba importante para una generación de futbolistas que busca consolidarse en el plano internacional y acercarse a futuras convocatorias de categorías mayores.

La selección mexicana ha mostrado una estructura sólida durante el torneo, respaldada por jugadores que militan en distintos clubes de la Liga MX y que forman parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027. Además, el certamen también forma parte del camino de preparación hacia futuras competencias internacionales, incluida la clasificación olímpica para Los Ángeles 2028.

Del otro lado estará una selección de Guatemala que aún mantiene opciones de avanzar y que necesita un resultado positivo para fortalecer sus aspiraciones. El equipo dirigido por Marvin Ávila ha enfrentado uno de los grupos más exigentes de la competencia, compartiendo sector con México, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

Para el conjunto chapín, el encuentro representa una oportunidad de medir fuerzas ante uno de los candidatos al título regional y, al mismo tiempo, mantenerse en la lucha por un lugar en la siguiente ronda.

Entre los futbolistas mexicanos a seguir destacan César Bustos, Iker Fimbres, Hugo Camberos, Jaziel Mendoza y Mateo Levy, elementos que han tenido participación importante durante la fase de grupos y que buscarán marcar diferencia en el último compromiso de esta etapa.

Por parte de Guatemala, las miradas estarán puestas en jugadores como Gary Pérez, Emir Ponciano, Ricardo Márquez, Martín Ávila Jr., Mayron González y Justin Pacay, quienes intentarán liderar a su selección en busca de un resultado que les permita seguir con vida en el campeonato.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL JUEGO DE MÉXICO VS GUATEMALA?

El partido entre México y Guatemala se disputará este jueves 30 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La transmisión estará disponible a través de ESPN en televisión de paga y por la plataforma Disney+ Premium en streaming.

Con el liderato del grupo en juego y la fase eliminatoria cada vez más cerca, ambas selecciones afrontarán un compromiso que puede marcar el rumbo de su participación en el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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