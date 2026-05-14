Dinos cede el Estadio Olímpico para la histórica Semifinal de Vuelta de Saltillo Soccer

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    Dinos cede el Estadio Olímpico para la histórica Semifinal de Vuelta de Saltillo Soccer
    Dinos de Saltillo cedió el Estadio Olímpico para que Saltillo Soccer dispute en casa la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX ante Charales de Chapala. FOTOS: FACEBOOK

La Ola Morada anunció que jugará ante Caudillos en el Jorge Castro Medina, para que Saltillo Soccer dispute en el Olímpico su partido decisivo rumbo a la Final de la Liga TDP MX

Saltillo vivirá un sábado de alta intensidad deportiva y con dos equipos profesionales compartiendo protagonismo.

Dinos de Saltillo anunció un cambio de sede para su partido de la Semana 6 de la Liga de Futbol Americano Profesional ante Caudillos de Chihuahua, una decisión que permitirá que Saltillo Soccer dispute la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX en el Estadio Olímpico, en busca de mantener vivo su sueño de ascenso.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización morada, Dinos jugará este sábado 16 de mayo ante Caudillos en el Estadio Jorge Castro Medina, a las 4 de la tarde, en colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila y la LFA.

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La modificación tiene como fondo un gesto de respaldo al futbol saltillense, pues el Estadio Olímpico quedará disponible para que Saltillo Soccer encare uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

La decisión llega en un momento clave para “La Doble S”, que tomó ventaja en la Ida de las Semifinales de la Liga TDP MX al vencer 2-1 a Charales de Chapala en el Estadio Juan Rayo.

El equipo saltillense remontó fuera de casa y ahora cerrará la eliminatoria con la posibilidad de avanzar a la Final, instancia que lo acercaría al objetivo de pelear por el ascenso a Liga Premier.

Saltillo Soccer llegó a esta ronda después de eliminar a Xalisco FC en penales y convertirse en protagonista de la Liguilla de la Liga TDP MX.

Mientras tanto, Dinos también llega con impulso competitivo. La Ola Morada viene de remontar ante Mexicas de la Ciudad de México y sumar su tercera victoria consecutiva en la Temporada 2026 de la LFA, resultado que lo mantiene en zona de Playoffs y entre los equipos protagonistas de la clasificación.

Con el nuevo anuncio del club, la jornada quedará marcada por una doble cartelera deportiva en la ciudad: futbol americano profesional en el Jorge Castro Medina y futbol de Liguilla en el Estadio Olímpico.

Más allá de la logística, el movimiento se interpreta como una señal de unidad entre instituciones deportivas de Saltillo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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