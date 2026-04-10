Julián Araujo es baja definitiva para el Mundial 2026: Lateral del Celtic se pierde el resto de la Temporada

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Fútbol
/ 10 abril 2026
    Julián Araujo es baja definitiva para el Mundial 2026: Lateral del Celtic se pierde el resto de la Temporada
    Julián Araujo sufrió una recaída en su lesión y quedó fuera por el resto de la temporada, encendiendo las alarmas en México rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El defensa mexicano sufrió una recaída en su lesión mientras seguía bajo supervisión de Bournemouth y quedó descartado para lo que resta de la temporada en Escocia

Julián Araujo volvió a sufrir una lesión y no podrá jugar el resto de la temporada, una noticia que golpea tanto a su club como a la Selección Mexicana, que sigue acumulando dudas físicas rumbo al Mundial 2026.

El lateral derecho, que milita en Celtic a préstamo desde Bournemouth, fue reportado como baja definitiva para el cierre de la campaña de la Scottish Premiership.

La información fue dada a conocer este viernes por el técnico Martin O’Neill, quien explicó que el futbolista mexicano se resintió mientras seguía su proceso de recuperación bajo supervisión de Bournemouth.

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De acuerdo con sus declaraciones, en Celtic ya no esperan volver a contar con Araujo en este cierre de torneo, y además persiste la incertidumbre sobre si esta recaída también comprometerá sus aspiraciones de llegar en forma al Mundial.

El panorama luce todavía más delicado porque no se trata de una molestia nueva, sino de una recaída. Julián Araujo ya arrastraba una lesión en el muslo desde el mes pasado, luego de sufrirla en un partido de cuartos de final de la Copa de Escocia ante Rangers.

Ahora, con esta nueva complicación física, su proceso se alarga justo cuando faltan dos meses para que arranque la Copa del Mundo.

Araujo había logrado recuperar protagonismo en Europa durante este 2026. Desde su llegada invernal, sumó 13 apariciones en todas las competiciones y hasta firmó un gol de la victoria en febrero, cifras que lo habían vuelto a poner en la conversación por el lateral derecho de México.

Aunque no era una garantía en el once de Javier Aguirre, sí aparecía como una opción cada vez más seria en una de las posiciones más abiertas del Tri.

La baja del exjugador de LA Galaxy también se suma a una lista preocupante de problemas físicos en la Selección Mexicana.

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Ángel Malagón y Marcel Ruiz han padecido lesiones de consideración, mientras otros elementos como Edson Álvarez, Rodrigo Huescas y César Huerta siguen sin recuperar del todo la continuidad.

México arrancará su participación en la Copa del Mundo el 11 de junio ante Sudáfrica, después enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio y cerrará la Fase de Grupos frente a Chequia el 24 de junio.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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