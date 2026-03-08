Celtic de Julián Araujo elimina al Rangers en el Clásico de Escocia tras dramática tanda de penales e invasión de cancha
El Celtic avanzó en la Copa de Escocia en el intenso Old Firm disputado en Ibrox, donde el festejo terminó con invasión de cancha y momentos de tensión entre aficionados y jugadores
El Celtic, equipo donde milita el mexicano Julián Araujo, se impuso en una dramática edición del Old Firm al derrotar 4-2 en penales al Rangers, luego de empatar 0-0 tras 120 minutos, en los cuartos de final de la Copa de Escocia disputados en el estadio Ibrox.
El partido fue extremadamente cerrado y cargado de tensión. Durante el tiempo reglamentario y la prórroga ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador, pese a que el conjunto local generó más llegadas.
Todo se definió desde el punto penal, donde el Celtic fue más efectivo y convirtió sus cuatro disparos, mientras que el Rangers falló dos ejecuciones que terminaron por sentenciar la serie.
Con el cobro definitivo del delantero Tomas Cvancara, el equipo visitante selló su pase a las semifinales del torneo. Sin embargo, la celebración se vio empañada por el caos que se vivió tras el silbatazo final.
Invasión de cancha y tensión en el Ibrox
Tras el penal decisivo, decenas de aficionados del Celtic invadieron el terreno de juego para festejar.
La situación escaló rápidamente cuando cientos de seguidores del Rangers también bajaron al campo, lo que provocó enfrentamientos, lanzamiento de objetos y la intervención de policías y personal de seguridad para controlar la situación.
Durante el caos, incluso algunos integrantes del Celtic estuvieron involucrados en empujones con aficionados. El propio Julián Araujo fue empujado por un seguidor del Rangers mientras los jugadores intentaban retirarse hacia los vestidores.
Participación de Julián Araujo
El lateral mexicano Julián Araujo tuvo participación en el encuentro con el Celtic dentro de este intenso Clásico de Escocia, sumando minutos en un partido marcado por la intensidad y el ambiente hostil característico del Old Firm. Con este triunfo, su equipo avanzó a las semifinales del torneo copero escocés.
El triunfo permite al Celtic mantenerse en la pelea por otro título doméstico en una temporada donde el histórico duelo contra el Rangers volvió a demostrar por qué es considerado uno de los clásicos más intensos del futbol mundial.