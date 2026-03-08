Celtic de Julián Araujo elimina al Rangers en el Clásico de Escocia tras dramática tanda de penales e invasión de cancha

El Celtic, equipo donde milita el mexicano Julián Araujo, se impuso en una dramática edición del Old Firm al derrotar 4-2 en penales al Rangers, luego de empatar 0-0 tras 120 minutos, en los cuartos de final de la Copa de Escocia disputados en el estadio Ibrox.

El partido fue extremadamente cerrado y cargado de tensión. Durante el tiempo reglamentario y la prórroga ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador, pese a que el conjunto local generó más llegadas.

Todo se definió desde el punto penal, donde el Celtic fue más efectivo y convirtió sus cuatro disparos, mientras que el Rangers falló dos ejecuciones que terminaron por sentenciar la serie.

TE PUEDE INTERESAR: Italia elimina a Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencerla 7-4 en Fase de Grupos