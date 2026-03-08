Celtic de Julián Araujo elimina al Rangers en el Clásico de Escocia tras dramática tanda de penales e invasión de cancha

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 8 marzo 2026
    Celtic de Julián Araujo elimina al Rangers en el Clásico de Escocia tras dramática tanda de penales e invasión de cancha
    El mexicano Julián Araujo tuvo participación con el Celtic en el Old Firm ante el Rangers, un clásico escocés que terminó en penales y con invasión de cancha en el estadio Ibrox. FOTO: X

El Celtic avanzó en la Copa de Escocia en el intenso Old Firm disputado en Ibrox, donde el festejo terminó con invasión de cancha y momentos de tensión entre aficionados y jugadores

El Celtic, equipo donde milita el mexicano Julián Araujo, se impuso en una dramática edición del Old Firm al derrotar 4-2 en penales al Rangers, luego de empatar 0-0 tras 120 minutos, en los cuartos de final de la Copa de Escocia disputados en el estadio Ibrox.

El partido fue extremadamente cerrado y cargado de tensión. Durante el tiempo reglamentario y la prórroga ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador, pese a que el conjunto local generó más llegadas.

Todo se definió desde el punto penal, donde el Celtic fue más efectivo y convirtió sus cuatro disparos, mientras que el Rangers falló dos ejecuciones que terminaron por sentenciar la serie.

TE PUEDE INTERESAR: Italia elimina a Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencerla 7-4 en Fase de Grupos

Con el cobro definitivo del delantero Tomas Cvancara, el equipo visitante selló su pase a las semifinales del torneo. Sin embargo, la celebración se vio empañada por el caos que se vivió tras el silbatazo final.

Invasión de cancha y tensión en el Ibrox

Tras el penal decisivo, decenas de aficionados del Celtic invadieron el terreno de juego para festejar.

La situación escaló rápidamente cuando cientos de seguidores del Rangers también bajaron al campo, lo que provocó enfrentamientos, lanzamiento de objetos y la intervención de policías y personal de seguridad para controlar la situación.

Durante el caos, incluso algunos integrantes del Celtic estuvieron involucrados en empujones con aficionados. El propio Julián Araujo fue empujado por un seguidor del Rangers mientras los jugadores intentaban retirarse hacia los vestidores.

Participación de Julián Araujo

El lateral mexicano Julián Araujo tuvo participación en el encuentro con el Celtic dentro de este intenso Clásico de Escocia, sumando minutos en un partido marcado por la intensidad y el ambiente hostil característico del Old Firm. Con este triunfo, su equipo avanzó a las semifinales del torneo copero escocés.

El triunfo permite al Celtic mantenerse en la pelea por otro título doméstico en una temporada donde el histórico duelo contra el Rangers volvió a demostrar por qué es considerado uno de los clásicos más intensos del futbol mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Glasgow

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible

NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible
NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?

NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?
NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro

NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro
NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles

NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias