Raúl Jiménez sale lesionado ante Everton y preocupa al Tri rumbo a la Fecha FIFA

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    Raúl Jiménez sale lesionado ante Everton y preocupa al Tri rumbo a la Fecha FIFA
    La lesión de Jiménez llega en un momento de atención para la Selección Mexicana, que se prepara para una nueva Fecha FIFA. FOTO: ESPECIAL

El delantero mexicano será evaluado para conocer el alcance de la lesión que sufrió durante el partido de Carabao Cup

Raúl Jiménez no pudo terminar el partido entre Wolverhampton Wanderers y Everton, correspondiente a la Carabao Cup, luego de presentar molestias en la rodilla que obligaron al delantero mexicano a abandonar el terreno de juego antes del descanso.

El atacante comenzó el encuentro como titular con los Wolves, pero su participación terminó al minuto 38. Jiménez disputó un balón cerca del área del Everton y, durante la acción, manifestó una molestia en la zona articular.

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El cuerpo médico del conjunto inglés ingresó al campo para revisar al mexicano y, tras una primera valoración, se tomó la decisión de sustituirlo. Jiménez dejó el partido sin poder completar la primera mitad, mientras el equipo quedó a la espera de conocer el alcance de la lesión.

Por ahora, Wolverhampton no ha dado a conocer un parte médico oficial. Por ello, todavía no existe información confirmada sobre el diagnóstico, la gravedad de la molestia o el periodo que el atacante tendría que permanecer fuera de las canchas.

La situación también tiene implicaciones para la Selección Mexicana, debido a la cercanía de la próxima Fecha FIFA. La convocatoria del equipo nacional está prevista para darse a conocer este jueves, por lo que el tiempo para determinar si Jiménez podrá integrarse al representativo mexicano es reducido.

El delantero forma parte del grupo de futbolistas que han tenido participación habitual con la Selección Mexicana y su posible ausencia obligaría al cuerpo técnico a considerar otras opciones para la posición.

El momento también representa un contratiempo para Jiménez, quien buscaba mantener continuidad con Wolverhampton. El mexicano ha tenido actividad con el club durante el inicio de la temporada y ahora deberá esperar los estudios correspondientes para conocer si podrá volver pronto a la actividad.

Hasta que el equipo inglés publique los resultados de la evaluación médica, cualquier pronóstico sobre el tiempo de recuperación sería prematuro. La principal incógnita está en determinar si se trata únicamente de una molestia que requiera descanso o de una lesión que implique un periodo mayor de rehabilitación.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de los Wolves permanecerá atento a la evolución del delantero, al igual que el entorno de la Selección Mexicana. La convocatoria de este jueves podría llegar antes de que exista un diagnóstico definitivo sobre el estado físico de Jiménez.

De confirmarse su ausencia, el conjunto nacional tendría que recurrir a otra alternativa para ocupar el puesto de delantero durante la próxima concentración. Por ahora, todo dependerá de los estudios que se realicen al atacante y del reporte oficial que emita Wolverhampton.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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