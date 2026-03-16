Keylor Navas rechaza renovación con Pumas: ¿MLS o Europa? El futuro del portero tras la Liga MX

La continuidad de Keylor Navas en Pumas todavía no está asegurada. Este lunes se dio a conocer que el guardameta costarricense rechazó la primera oferta formal de renovación que le presentó la directiva universitaria, en una negociación que sigue abierta a pocas semanas de que concluya el Clausura 2026. De acuerdo con fuentes cercanas, el exarquero del Real Madrid no aceptó el primer planteamiento auriazul porque busca mejores condiciones económicas y también otros términos relacionados con el tiempo de contrato. Aunque el club del Pedregal ya activó conversaciones desde hace semanas, la primera respuesta del tico fue negativa, a la espera de una propuesta más sólida. TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

La situación toma relevancia porque Keylor se ha convertido en una de las figuras más importantes del conjunto universitario. Desde inicios de marzo, en Pumas reconocían que renovar al portero era prioridad, mientras Efraín Juárez dejó claro públicamente que desea mantenerlo en el plantel, aunque admitió que la decisión final no depende de él. El propio Navas ya había adelantado que existían diferencias entre su postura y la del club. En una entrevista reciente, el costarricense explicó que para firmar una renovación ambas partes debían estar de acuerdo y reveló que, incluso, desde diciembre le hubiera gustado resolver su futuro para no llegar a este punto del torneo con la incertidumbre abierta. Pese al rechazo inicial, el panorama no luce roto entre ambas partes. Reportes cercanos a la negociación apuntan que la intención del arquero ha sido mantenerse en México, algo que también han respaldado voces del entorno auriazul. Incluso Adalberto Carrasquilla aseguró días atrás que Keylor estaba “muy ilusionado” por seguir en Pumas, mientras el exdirectivo Eduardo Saracho sostuvo que la idea original del guardameta siempre fue renovar. Sin embargo, el margen de maniobra para Pumas se reduce porque Navas también cuenta con al menos dos opciones externas. Según la misma fuente, el tres veces campeón de Europa tiene ofertas de la MLS y del futbol europeo, ambas atractivas tanto en lo económico como en lo deportivo.

Ese escenario obliga al club universitario a mejorar condiciones si quiere retener a uno de sus líderes rumbo al próximo torneo. En favor de Pumas juega un factor importante: la estabilidad familiar. ESPN reportó que la esposa e hijos de Keylor Navas están cómodos en México, por la cercanía con Costa Rica y por las condiciones de vida que han encontrado en el país. Ese elemento podría inclinar la balanza en las próximas semanas, aunque por ahora la negociación sigue sin cerrarse.

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