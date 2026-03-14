Pumas vs. Cruz Azul (2-2): Resumen y goles del empate en CU; Peligra el liderato de La Máquina en el Clausura 2026

Pumas de la UNAM protagonizó una reacción intensa en Ciudad Universitaria y rescató un frenético empate 2-2 ante Cruz Azul en un partido cargado de emociones, goles y tensión hasta los últimos minutos. El resultado deja a los universitarios en la quinta posición del Clausura 2026 con 20 puntos, mientras que la Máquina se mantiene como líder con 26 unidades, aunque su lugar en la cima aún está en riesgo si Chivas gana el miércoles su juego pendiente ante León.

El encuentro comenzó con un ritmo alto y con ambos equipos buscando imponer condiciones desde los primeros minutos. Pumas avisó temprano con un remate de Juninho que pasó cerca del arco, pero fue Cruz Azul quien tomó el control del marcador en la primera mitad.

La Máquina abrió la cuenta al minuto 35, cuando Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un saque de esquina y poner el 0-1. El equipo celeste mantuvo la presión y antes del descanso amplió la ventaja. Al minuto 42, Carlos Rodríguez apareció en el centro del área para definir con la derecha y colocar el 0-2 que parecía encaminar el partido para los visitantes.

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Pumas, sin embargo, reaccionó en la segunda mitad. Con mayor intensidad ofensiva y cambios desde la banca, el conjunto universitario comenzó a empujar a Cruz Azul hacia su propio campo.

La remontada empezó al minuto 61. Guillermo Martínez fue derribado dentro del área y el árbitro marcó penal. Juninho tomó la responsabilidad y definió con seguridad desde los once pasos para acercar a los felinos 1-2.

El partido se volvió cada vez más intenso. Cruz Azul buscó ampliar la ventaja con disparos de Palavecino y Amaury García, mientras que Pumas se lanzó con todo en busca del empate.

La igualdad llegó al minuto 77 en una jugada desafortunada para la Máquina. Tras una acción ofensiva universitaria, Willer Ditta terminó enviando el balón a su propia portería, decretando el 2-2 que encendió a la afición en el Estadio Olímpico Universitario.