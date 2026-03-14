Pumas vs. Cruz Azul (2-2): Resumen y goles del empate en CU; Peligra el liderato de La Máquina en el Clausura 2026

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    Pumas vs. Cruz Azul (2-2): Resumen y goles del empate en CU; Peligra el liderato de La Máquina en el Clausura 2026
    Pumas y Cruz Azul firmaron un intenso empate 2-2 en Ciudad Universitaria durante la Jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que mantiene a la Máquina como líder con 26 puntos y a los universitarios en el quinto lugar con 20 unidades. FOTO: MEXSPORT

Con el resultado, Pumas llegó a 20 puntos y se colocó quinto; la Máquina se mantiene líder con 26 unidades, aunque podría perder la cima si Chivas gana su partido pendiente ante León

Pumas de la UNAM protagonizó una reacción intensa en Ciudad Universitaria y rescató un frenético empate 2-2 ante Cruz Azul en un partido cargado de emociones, goles y tensión hasta los últimos minutos. El resultado deja a los universitarios en la quinta posición del Clausura 2026 con 20 puntos, mientras que la Máquina se mantiene como líder con 26 unidades, aunque su lugar en la cima aún está en riesgo si Chivas gana el miércoles su juego pendiente ante León.

El encuentro comenzó con un ritmo alto y con ambos equipos buscando imponer condiciones desde los primeros minutos. Pumas avisó temprano con un remate de Juninho que pasó cerca del arco, pero fue Cruz Azul quien tomó el control del marcador en la primera mitad.

La Máquina abrió la cuenta al minuto 35, cuando Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un saque de esquina y poner el 0-1. El equipo celeste mantuvo la presión y antes del descanso amplió la ventaja. Al minuto 42, Carlos Rodríguez apareció en el centro del área para definir con la derecha y colocar el 0-2 que parecía encaminar el partido para los visitantes.

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Pumas, sin embargo, reaccionó en la segunda mitad. Con mayor intensidad ofensiva y cambios desde la banca, el conjunto universitario comenzó a empujar a Cruz Azul hacia su propio campo.

La remontada empezó al minuto 61. Guillermo Martínez fue derribado dentro del área y el árbitro marcó penal. Juninho tomó la responsabilidad y definió con seguridad desde los once pasos para acercar a los felinos 1-2.

El partido se volvió cada vez más intenso. Cruz Azul buscó ampliar la ventaja con disparos de Palavecino y Amaury García, mientras que Pumas se lanzó con todo en busca del empate.

La igualdad llegó al minuto 77 en una jugada desafortunada para la Máquina. Tras una acción ofensiva universitaria, Willer Ditta terminó enviando el balón a su propia portería, decretando el 2-2 que encendió a la afición en el Estadio Olímpico Universitario.

Los minutos finales fueron de auténtico dramatismo. Cruz Azul intentó recuperar la ventaja con remates de Montaño, Amaury García y Gabriel Fernández, mientras que Pumas resistió incluso después de quedarse con diez jugadores tras la expulsión de Nathan Silva al minuto 68 por doble tarjeta amarilla.

En el tiempo añadido, la Máquina estuvo cerca del triunfo con varias llegadas dentro del área universitaria, incluyendo un cabezazo de Amaury García que fue salvado prácticamente sobre la línea. Sin embargo, el marcador ya no se movió y el partido terminó con un vibrante empate 2-2.

Con este resultado, Cruz Azul llega a 26 puntos y continúa como líder del Clausura 2026, aunque su posición podría cambiar si Chivas vence a León en el partido pendiente que se disputará el miércoles.

Pumas, por su parte, suma 20 unidades y se mantiene en el quinto lugar de la tabla, confirmando su candidatura a pelear por los puestos de Liguilla en la recta media del torneo. El empate, además, dejó claro que los universitarios tienen capacidad de reacción incluso ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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