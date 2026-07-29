¿La Copa Oro 2027 se jugará en México? El Tri busca volver a casa tras 24 años

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    ¿La Copa Oro 2027 se jugará en México? El Tri busca volver a casa tras 24 años
    La Selección Mexicana podría disputar en casa la Copa Oro por primera vez desde 2003, edición en la que conquistó el campeonato. FOTO: ESPECIAL

La FMF pretende aprovechar el legado del Mundial 2026 para albergar varios encuentros del torneo regional, con el Estadio Banorte como principal candidato

La Federación Mexicana de Futbol busca que México reciba partidos de la Copa Oro 2027, un movimiento que devolvería el principal torneo de selecciones de la Concacaf al país después de 24 años.

Aunque no existe anuncio oficial, reportes señalan que México apunta a compartir la organización con Estados Unidos.

El Estadio Banorte, antes Azteca, aparece como la sede nacional mejor posicionada, mientras se analizan otros inmuebles y el calendario.

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El plan busca aprovechar la infraestructura y experiencia que dejó el Mundial 2026.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 encuentros, por lo que el Estadio Akron y el Estadio BBVA podrían entrar en la conversación. Sin embargo, ninguno de estos dos recintos está confirmado.

¿La Final de la Copa Oro 2027 se jugará en México?

Ese es el escenario más atractivo, pero todavía no está garantizado. La FMF pretende conseguir varios encuentros y el renovado Estadio Banorte sería su carta principal; aún debe definirse si México albergará únicamente la Fase de Grupos o también rondas de eliminación directa y la Final.

México no recibe la Copa Oro desde 2003, cuando compartió sede con Estados Unidos.

Aquella edición tuvo al Estadio Azteca como único escenario nacional y terminó con el Tricolor campeón tras vencer 1-0 a Brasil en tiempo extra, gracias al gol de oro de Daniel Osorno.

El país también fue coanfitrión en 1993 y la historia cerró con otro título mexicano: goleada 4-0 sobre Estados Unidos en la Final del Coloso de Santa Úrsula. Cada vez que el torneo regional llegó a suelo tricolor, México levantó el trofeo.

La edición de 2027 tendrá además un componente especial. El Tri iniciará una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez y defenderá el bicampeonato conquistado en 2023 y 2025, este último con una remontada 2-1 frente a Estados Unidos en Houston.

Por ahora, lo único oficial es que la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 funcionará como clasificatorio y que los criterios se conocerán más adelante.

También siguen pendientes las sedes y el calendario de la Copa Oro. La candidatura mexicana, sin embargo, ya toma forma y promete convertir el verano de 2027 en otra fiesta para la afición nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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