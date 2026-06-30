México y Ecuador, dos pueblos hermanos: aficionados destacan ese fraternal vínculo latino

México y Ecuador, dos pueblos hermanos: aficionados destacan ese fraternal vínculo latino

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Aficionados ecuatorianos destacaron la cercanía cultural, indígena y latina que une a ambos países

Fútbol
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La eliminatoria entre México y Ecuador en el Mundial 2026 no solo pone frente a frente a dos selecciones que buscan seguir con vida en el torneo. También reúne a dos países que, para muchos aficionados, mantienen una relación de cercanía construida por la cultura, el idioma, la historia, las raíces indígenas y la hospitalidad.

En las inmediaciones del estadio, seguidores ecuatorianos coinciden en que la rivalidad deportiva no rompe el lazo que existe entre ambos pueblos. Al contrario, consideran que el partido representa una oportunidad para celebrar la identidad latinoamericana.

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“Yo creo que es bastante parecido. Somos parte de las mismas raíces españolas. Existe bastante conexión comercial y cultural, sobre todo. Yo creo que va a ser una fiesta”, expresa un aficionado ecuatoriano.

Esa cercanía también se explica desde la raíz histórica de ambas naciones.

$!La hospitalidad mexicana es uno de los aspectos que más reconocen los aficionados ecuatorianos que visitan el país durante la Copa del Mundo 2026.
La hospitalidad mexicana es uno de los aspectos que más reconocen los aficionados ecuatorianos que visitan el país durante la Copa del Mundo 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Para otro entrevistado, México y Ecuador no solo comparten el idioma y la herencia latina, sino también una identidad profunda ligada a sus pueblos originarios, tradiciones y culturas indígenas, que siguen siendo parte esencial de la forma en que ambos países entienden la vida comunitaria, la fiesta y el futbol.

“Somos pueblos hermanos. Somos latinos, tenemos nuestra sangre latina”, señala el aficionado al describir el vínculo entre mexicanos y ecuatorianos.

La percepción también queda marcada por la experiencia de quienes visitan México en distintas ocasiones.

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La hospitalidad mexicana es uno de los aspectos que más reconocen los aficionados ecuatorianos que visitan el país durante la Copa del Mundo 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Una ciudadana ecuatoriana recuerda que viaja con frecuencia al país y asegura que el trato recibido es lo que más la marca.

“Me enamoré de la hospitalidad de los mexicanos. Desde el puesto más sencillo hasta el restaurante más elegante recibí el mismo trato amoroso y cariñoso. Eso es lo que yo me llevo”, comenta.

Incluso hace un llamado para que la pasión del Mundial no rebase el respeto entre ambas aficiones.

“Sí pediría respeto de parte y parte, porque esto es futbol y debemos disfrutarlo”, señala.

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La hospitalidad mexicana es uno de los aspectos que más reconocen los aficionados ecuatorianos que visitan el país durante la Copa del Mundo 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Otro ecuatoriano asegura que la rivalidad únicamente existe durante los 90 minutos.

“Nos queremos mucho. Hay rivalidad, pero eso es futbol. Entre toda la comunidad latina siempre nos apoyamos, aunque espero que gane Ecuador. Siempre que juega México contra otro rival, uno termina apoyando a México”, afirma.

Las opiniones reflejan que el enfrentamiento mundialista se vive con intensidad, pero también con reconocimiento mutuo entre dos aficiones acostumbradas a compartir espacios, migración, comercio y una historia futbolística que durante décadas une a ambos países.

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La hospitalidad mexicana es uno de los aspectos que más reconocen los aficionados ecuatorianos que visitan el país durante la Copa del Mundo 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En un Mundial organizado en territorio mexicano, ese sentimiento cobra todavía mayor relevancia.

Para muchos ecuatorianos, el ambiente recuerda que antes del silbatazo inicial existen valores compartidos como la hospitalidad, el respeto, las raíces indígenas, la identidad latina y el orgullo de pertenecer a pueblos que también se reconocen en sus tradiciones.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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