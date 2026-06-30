El Mundial 2026 ilusiona, pero aficionados advierten: el futbol mexicano ‘no ha evolucionado’ y piden cambios de raíz

La euforia que ha provocado la Selección Mexicana en el Mundial 2026 contrasta con una percepción que se repitió entre varios aficionados consultados a las afueras del estadio: los resultados obtenidos por el Tri no significan, por sí solos, que el futbol mexicano haya evolucionado. Aunque el combinado nacional ha ilusionado a millones de seguidores durante la Copa del Mundo, quienes viven el ambiente mundialista consideran que el verdadero crecimiento debe medirse mucho más allá de una buena actuación en la cancha y pasar por cambios profundos en la estructura del balompié nacional.

La experiencia de albergar un Mundial, eso sí, ha dejado una huella imborrable entre los aficionados. Uno de ellos resumió el sentimiento que ha despertado el torneo en territorio mexicano. “Una experiencia indescriptible al momento”, comentó al ser cuestionado sobre lo que ha significado vivir la Copa del Mundo en México.

Otro seguidor aseguró que el camino para llegar hasta este momento ha sido el resultado de años de pasión por el deporte. “Todo lo que viví dentro del futbol y fuera del futbol me ha llevado aquí”, afirmó. Para muchas familias, además, el Mundial ha representado la oportunidad de compartir una experiencia que difícilmente volverá a repetirse. “Ha sido completamente nuevo. Es la primera vez que voy a un Mundial. Ha sido una experiencia muy padre vivirla en familia, con los hijos, ver cómo la gente convive y cómo los mexicanos somos muy buenos anfitriones. Creo que lo hemos demostrado en esta Copa del Mundo”, expresó otro entrevistado.

Sin embargo, cuando la conversación pasó al presente y futuro del futbol mexicano, el optimismo disminuyó considerablemente. Uno de los aficionados consideró que el desempeño del Tri puede generar una percepción equivocada. “Puede ser algo engañoso. Así avancemos, no se deben tapar las cosas que se han venido haciendo mal. Ojalá esto siga mejorando”, señaló. Otro fue todavía más contundente. “No, yo tampoco creo que haya evolucionado”, respondió al ser cuestionado si México ya dio el salto que durante años ha buscado.

Entre los argumentos que más se repitieron apareció la desaparición del ascenso y descenso en la Liga MX, una decisión que, consideran, redujo la competencia deportiva. “El futbol mexicano no evoluciona si no hay ascenso y descenso”, aseguró uno de los asistentes. Su acompañante incluso fue más allá al señalar que el sistema actual ha provocado un retroceso. “Retrocedió, la verdad. Todos los jugadores que están en el ascenso tienen nivel de Primera División y los de Primera, sin la presión del descenso, ya no tienen por qué exigirse más ni esforzarse igual”, comentó.

Las críticas también alcanzaron a los distintos actores que forman parte del futbol nacional. Para otro aficionado, cualquier análisis serio debe comenzar desde las bases del sistema. “La evaluación del futbol mexicano debe hacerse desde la raíz. Hay que revisar qué están haciendo los clubes, qué están haciendo las televisoras y qué está haciendo la propia Federación Mexicana de Futbol”, afirmó. Aun así, dejó claro que el deseo colectivo sigue siendo ver a México competir por los máximos objetivos. “Queremos que le vaya bien a México, queremos que la Selección siga avanzando. Entendemos que detrás también hay un negocio, pero quienes toman las decisiones deben voltear a ver lo que estamos viviendo, cómo la gente ahorra, cómo incluso se endeuda para comprar un boleto. Si se tiene que hacer un cambio, que se haga desde la raíz”, concluyó.