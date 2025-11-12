Liga MX Femenil: Chivas recibe al América y Cruz Azul enfrenta a Tigres en las Semifinales del Apertura 2025

Fútbol
/ 12 noviembre 2025
    Liga MX Femenil: Chivas recibe al América y Cruz Azul enfrenta a Tigres en las Semifinales del Apertura 2025
    Chivas y América se enfrentan en una nueva edición del Clásico Nacional Femenil, ahora en las Semifinales del Apertura 2025. FOTOS: ESPECIAL

La Liga MX Femenil vivirá este jueves 13 de noviembre las semifinales de Ida del Apertura 2025, con dos duelos que prometen intensidad

La Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva con dos series que concentrarán la atención nacional. Este jueves 13 de noviembre se jugarán los partidos de Ida de las Semifinales del Torneo Apertura 2025, con el Clásico Nacional entre Chivas y América cerrando la jornada, mientras que Cruz Azul abrirá la acción frente a Tigres, líderes de la competencia.

Chivas y América, nueva edición del Clásico Nacional

El Estadio Akron será el escenario del enfrentamiento entre Chivas y América, programado para las 8:07 de la noche, con transmisión a través de Tubi y Amazon Prime.

El conjunto tapatío llega tras eliminar a Toluca con marcador global de 4-2. En la Ida, disputada en el Estadio Nemesio Diez, las rojiblancas tomaron ventaja 2-0 y la confirmaron en la vuelta en Guadalajara con otro resultado idéntico. Durante la fase regular, Chivas terminó entre los primeros lugares de la tabla y venció 2-0 al América en la Jornada 11, resultado que ahora buscará repetir en la Liguilla.

Por su parte, América avanzó luego de superar a las Rayadas de Monterrey, confirmando su consistencia en la temporada. El equipo dirigido por Ángel Villacampa aspira a disputar su tercera final consecutiva, respaldado por un ataque encabezado por Katty Martínez y Sarah Luebbert, quienes han sido clave en la definición de partidos cerrados.

El historial reciente entre ambos clubes muestra equilibrio. En los últimos tres torneos se han enfrentado en fases finales, con una serie ganada por cada uno y un desempate definido por posición en la tabla.

Cruz Azul busca romper la historia ante Tigres

Antes del Clásico Nacional, Cruz Azul enfrentará a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 6:00 de la tarde. El encuentro será transmitido por ViX.

El equipo dirigido por Diego Testas vive un torneo histórico. Las celestes eliminaron a Pachuca con un marcador global de 7-2, luego de caer 1-2 en la Ida y conseguir una goleada de 5-0 en la vuelta disputada en el Estadio Hidalgo. Los goles de Ana Martínez, Yaneisy Rodríguez, Deneisha Blackwood, Daniela Calderón y Aerial Chavarin fueron determinantes para avanzar por primera vez a las Semifinales.

El reto ahora será mayor: Tigres llega como líder general, con solo una derrota en toda la fase regular. El conjunto dirigido por Pedro Martínez dejó fuera a FC Juárez en Cuartos de Final con un global de 1-0, gracias a un tanto de Stephany Mayor en el partido de Ida.

En sus 12 enfrentamientos previos, Cruz Azul nunca ha derrotado a Tigres. La Máquina suma tres empates, el más reciente en la Jornada 17, cuando igualaron 2-2 en la Noria con anotaciones de Aerial Chavarin, Alejandra Lomelí, Diana Ordóñez y Thembi Kgatlana.

Con el inicio de las semifinales, la Liga MX Femenil vivirá una jornada clave. Dos duelos con historia y rivalidad marcarán el rumbo hacia la gran final del Apertura 2025.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

