Liga MX Femenil: Chivas recibe al América y Cruz Azul enfrenta a Tigres en las Semifinales del Apertura 2025

La Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva con dos series que concentrarán la atención nacional. Este jueves 13 de noviembre se jugarán los partidos de Ida de las Semifinales del Torneo Apertura 2025, con el Clásico Nacional entre Chivas y América cerrando la jornada, mientras que Cruz Azul abrirá la acción frente a Tigres, líderes de la competencia. Chivas y América, nueva edición del Clásico Nacional El Estadio Akron será el escenario del enfrentamiento entre Chivas y América, programado para las 8:07 de la noche, con transmisión a través de Tubi y Amazon Prime. TE PUEDE INTERESAR: México negocia amistoso con Bélgica rumbo al Mundial 2026 El conjunto tapatío llega tras eliminar a Toluca con marcador global de 4-2. En la Ida, disputada en el Estadio Nemesio Diez, las rojiblancas tomaron ventaja 2-0 y la confirmaron en la vuelta en Guadalajara con otro resultado idéntico. Durante la fase regular, Chivas terminó entre los primeros lugares de la tabla y venció 2-0 al América en la Jornada 11, resultado que ahora buscará repetir en la Liguilla.

Por su parte, América avanzó luego de superar a las Rayadas de Monterrey, confirmando su consistencia en la temporada. El equipo dirigido por Ángel Villacampa aspira a disputar su tercera final consecutiva, respaldado por un ataque encabezado por Katty Martínez y Sarah Luebbert, quienes han sido clave en la definición de partidos cerrados. El historial reciente entre ambos clubes muestra equilibrio. En los últimos tres torneos se han enfrentado en fases finales, con una serie ganada por cada uno y un desempate definido por posición en la tabla.

Cruz Azul busca romper la historia ante Tigres Antes del Clásico Nacional, Cruz Azul enfrentará a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 6:00 de la tarde. El encuentro será transmitido por ViX. El equipo dirigido por Diego Testas vive un torneo histórico. Las celestes eliminaron a Pachuca con un marcador global de 7-2, luego de caer 1-2 en la Ida y conseguir una goleada de 5-0 en la vuelta disputada en el Estadio Hidalgo. Los goles de Ana Martínez, Yaneisy Rodríguez, Deneisha Blackwood, Daniela Calderón y Aerial Chavarin fueron determinantes para avanzar por primera vez a las Semifinales. El reto ahora será mayor: Tigres llega como líder general, con solo una derrota en toda la fase regular. El conjunto dirigido por Pedro Martínez dejó fuera a FC Juárez en Cuartos de Final con un global de 1-0, gracias a un tanto de Stephany Mayor en el partido de Ida.