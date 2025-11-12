México negocia amistoso con Bélgica rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa estructurando su calendario de preparación para el Mundial 2026, y entre los posibles rivales destaca la Selección de Bélgica, de acuerdo con declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

En entrevista con Claro Sports, Arriola explicó que las conversaciones con la federación belga se encuentran avanzadas, aunque aún no hay confirmación oficial. “Bélgica es una de las selecciones con las que estamos negociando y nos da mucha ilusión por lo que ha mostrado en los últimos años. Todavía no podemos confirmarlo, pero todo está encaminado”, señaló el dirigente.

El encuentro se disputaría pocos días después del amistoso ante Portugal, en el Estadio Azteca, y serviría como una de las últimas pruebas del equipo dirigido por Javier Aguirre antes de su debut mundialista. Este posible enfrentamiento evocaría el recuerdo del duelo en el Mundial de México 1986, cuando el Tri venció 2-1 a Bélgica con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez.