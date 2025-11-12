México negocia amistoso con Bélgica rumbo al Mundial 2026
El encuentro se realizaría días después del duelo frente a Cristiano Ronaldo y Portugal en el Estadio Azteca
La Selección Mexicana continúa estructurando su calendario de preparación para el Mundial 2026, y entre los posibles rivales destaca la Selección de Bélgica, de acuerdo con declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.
En entrevista con Claro Sports, Arriola explicó que las conversaciones con la federación belga se encuentran avanzadas, aunque aún no hay confirmación oficial. “Bélgica es una de las selecciones con las que estamos negociando y nos da mucha ilusión por lo que ha mostrado en los últimos años. Todavía no podemos confirmarlo, pero todo está encaminado”, señaló el dirigente.
El encuentro se disputaría pocos días después del amistoso ante Portugal, en el Estadio Azteca, y serviría como una de las últimas pruebas del equipo dirigido por Javier Aguirre antes de su debut mundialista. Este posible enfrentamiento evocaría el recuerdo del duelo en el Mundial de México 1986, cuando el Tri venció 2-1 a Bélgica con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez.
Sin embargo, la realización del partido depende de la situación deportiva del conjunto europeo. Bélgica continúa disputando las Eliminatorias rumbo al torneo de 2026 y, aunque marcha líder de su grupo, una eventual caída al segundo puesto obligaría a los “Diablos Rojos” a disputar el Repechaje Intercontinental, lo que impediría su visita a México en marzo del próximo año. Para que eso ocurra, el equipo belga tendría que perder frente a Kazajistán y Liechtenstein, selecciones sin posibilidad de clasificación.
La Federación Mexicana busca cerrar una serie de partidos de alto nivel previo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Además de Bélgica y Portugal, se contempla la posibilidad de enfrentar a Francia, encabezada por Kylian Mbappé, y a Argentina, con Lionel Messi al frente.
Antes de concretar esos compromisos, el Tri cerrará su año con dos amistosos: el 15 de noviembre ante Uruguay y el 18 de noviembre frente a Paraguay, encuentros que permitirán a Aguirre continuar con la definición de su plantel rumbo a la justa mundialista.