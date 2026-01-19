Liga MX Femenil: Rayadas lidera tras la Jornada 3 y seis equipos siguen invictos
América firmó la goleada de la fecha, Pumas terminó con el paso perfecto de Mazatlán y Tigres rescató un empate en los minutos finales ante León
La Jornada 3 de la Liga MX Femenil dejó movimientos relevantes en la parte alta de la tabla y confirmó tendencias que empiezan a marcar el torneo. Rayadas se mantuvo como líder con paso perfecto, mientras que seis equipos siguen sin conocer la derrota tras los primeros compromisos del certamen. Toluca, por su parte, igualó a las regiomontanas en partidos ganados y se colocó como su principal perseguidor por diferencia de goles.
En La Noria, Cruz Azul consiguió su primer triunfo como local al imponerse 1-0 a Pachuca. La Máquina mantuvo el invicto gracias a una jugada a balón parado al minuto 33. Tras un tiro de esquina, el balón quedó suelto dentro del área y Michaela Bisi aprovechó el rebote para definir y marcar la diferencia ante unas Tuzas que no lograron reaccionar.
En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas cortó el paso perfecto de Mazatlán con una victoria clara por 3-0. Las universitarias abrieron el marcador al 40 con un remate de cabeza de Julissa González. Poco después, Angelina Hix amplió la ventaja tras un centro desde la banda, y ya en el inicio del segundo tiempo, la propia Hix firmó su doblete con otro cabezazo, en una jugada nuevamente construida por el costado.
Atlas atraviesa un arranque complicado y sumó su tercera derrota consecutiva al caer 2-1 frente a Xolos. Las rojinegras se adelantaron al 65 con un penal convertido por Brenda Delgado, pero Tijuana respondió también desde los once pasos al 83 por conducto de Deisy González. Cuando el empate parecía definitivo, Kader Hancar apareció en tiempo de compensación para darle la victoria a la visita.
En Ciudad Juárez, las Bravas consiguieron su segundo triunfo del torneo al vencer 1-0 al Atlético de San Luis. El único tanto fue obra de Grace Asantewaa al minuto 52, tras una jugada colectiva que terminó con un centro preciso desde la banda y una definición dentro del área.
El duelo entre León y Tigres fue el único empate de la jornada. El marcador se abrió hasta el minuto 83 con gol de Luciana García para las locales, luego de una desatención defensiva. Tigres respondió en el tiempo agregado con un remate de cabeza de Jheniffer Da Silva, que selló el 1-1 en los instantes finales.
Toluca se llevó los tres puntos del Estadio Cuauhtémoc al vencer 1-0 a Puebla. Kayla Fernández anotó tras aprovechar un rebote dejado por la arquera, resultado que permitió a las Diablas sumar su tercera victoria y colocarse en el segundo lugar general.
América protagonizó la goleada de la fecha al vencer 6-0 a Necaxa. Gabriela Segura, Montse Saldivar, Nancy Antonio y un doblete de la debutante Xcaret Pineda marcaron en una noche de dominio azulcrema.
Finalmente, Rayadas venció 1-0 a Querétaro con gol de Lucía Córdoba y Chivas superó por la mínima a Santos gracias a Adriana Ibarra, ambos resultados que mantienen a los dos equipos invictos tras tres jornadas.