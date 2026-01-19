Liga MX Femenil: Rayadas lidera tras la Jornada 3 y seis equipos siguen invictos

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil dejó movimientos relevantes en la parte alta de la tabla y confirmó tendencias que empiezan a marcar el torneo. Rayadas se mantuvo como líder con paso perfecto, mientras que seis equipos siguen sin conocer la derrota tras los primeros compromisos del certamen. Toluca, por su parte, igualó a las regiomontanas en partidos ganados y se colocó como su principal perseguidor por diferencia de goles.

En La Noria, Cruz Azul consiguió su primer triunfo como local al imponerse 1-0 a Pachuca. La Máquina mantuvo el invicto gracias a una jugada a balón parado al minuto 33. Tras un tiro de esquina, el balón quedó suelto dentro del área y Michaela Bisi aprovechó el rebote para definir y marcar la diferencia ante unas Tuzas que no lograron reaccionar.

En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas cortó el paso perfecto de Mazatlán con una victoria clara por 3-0. Las universitarias abrieron el marcador al 40 con un remate de cabeza de Julissa González. Poco después, Angelina Hix amplió la ventaja tras un centro desde la banda, y ya en el inicio del segundo tiempo, la propia Hix firmó su doblete con otro cabezazo, en una jugada nuevamente construida por el costado.