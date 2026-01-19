Liga MX Femenil: Rayadas lidera tras la Jornada 3 y seis equipos siguen invictos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 19 enero 2026
    Liga MX Femenil: Rayadas lidera tras la Jornada 3 y seis equipos siguen invictos
    Rayadas venció a Querétaro y se mantiene como líder general tras tres jornadas del torneo. FOTO: MEXSPORT

América firmó la goleada de la fecha, Pumas terminó con el paso perfecto de Mazatlán y Tigres rescató un empate en los minutos finales ante León

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil dejó movimientos relevantes en la parte alta de la tabla y confirmó tendencias que empiezan a marcar el torneo. Rayadas se mantuvo como líder con paso perfecto, mientras que seis equipos siguen sin conocer la derrota tras los primeros compromisos del certamen. Toluca, por su parte, igualó a las regiomontanas en partidos ganados y se colocó como su principal perseguidor por diferencia de goles.

En La Noria, Cruz Azul consiguió su primer triunfo como local al imponerse 1-0 a Pachuca. La Máquina mantuvo el invicto gracias a una jugada a balón parado al minuto 33. Tras un tiro de esquina, el balón quedó suelto dentro del área y Michaela Bisi aprovechó el rebote para definir y marcar la diferencia ante unas Tuzas que no lograron reaccionar.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones

En el Estadio Olímpico Universitario, Pumas cortó el paso perfecto de Mazatlán con una victoria clara por 3-0. Las universitarias abrieron el marcador al 40 con un remate de cabeza de Julissa González. Poco después, Angelina Hix amplió la ventaja tras un centro desde la banda, y ya en el inicio del segundo tiempo, la propia Hix firmó su doblete con otro cabezazo, en una jugada nuevamente construida por el costado.

Atlas atraviesa un arranque complicado y sumó su tercera derrota consecutiva al caer 2-1 frente a Xolos. Las rojinegras se adelantaron al 65 con un penal convertido por Brenda Delgado, pero Tijuana respondió también desde los once pasos al 83 por conducto de Deisy González. Cuando el empate parecía definitivo, Kader Hancar apareció en tiempo de compensación para darle la victoria a la visita.

En Ciudad Juárez, las Bravas consiguieron su segundo triunfo del torneo al vencer 1-0 al Atlético de San Luis. El único tanto fue obra de Grace Asantewaa al minuto 52, tras una jugada colectiva que terminó con un centro preciso desde la banda y una definición dentro del área.

El duelo entre León y Tigres fue el único empate de la jornada. El marcador se abrió hasta el minuto 83 con gol de Luciana García para las locales, luego de una desatención defensiva. Tigres respondió en el tiempo agregado con un remate de cabeza de Jheniffer Da Silva, que selló el 1-1 en los instantes finales.

Toluca se llevó los tres puntos del Estadio Cuauhtémoc al vencer 1-0 a Puebla. Kayla Fernández anotó tras aprovechar un rebote dejado por la arquera, resultado que permitió a las Diablas sumar su tercera victoria y colocarse en el segundo lugar general.

América protagonizó la goleada de la fecha al vencer 6-0 a Necaxa. Gabriela Segura, Montse Saldivar, Nancy Antonio y un doblete de la debutante Xcaret Pineda marcaron en una noche de dominio azulcrema.

Finalmente, Rayadas venció 1-0 a Querétaro con gol de Lucía Córdoba y Chivas superó por la mínima a Santos gracias a Adriana Ibarra, ambos resultados que mantienen a los dos equipos invictos tras tres jornadas.

Temas


Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Liga MX Femenil
Rayadas de Monterrey

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
true

Historia de un valiente
Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El trend 2016 surgió con el fin de reflexionar sobre quién éramos y qué hacíamos hace 10 años.

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina están siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez durante La Mañanera del Pueblo, cerrando la conferencia con la emblemática canción El Rey.

Sheinbaum recuerda a José Alfredo Jiménez a 100 años de su natalicio con ‘El Rey’
Cuatro equipos, dos partidos y un objetivo común: llegar al Super Bowl del 8 de febrero

Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones