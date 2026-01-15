Arranca la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con Rayadas como líder
La tercera fecha del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil presenta duelos clave, con Monterrey, Pachuca, Toluca y Mazatlán en la cima tras dos jornadas
Con el torneo apenas en su arranque, la Liga MX Femenil vive una Jornada 3 del Clausura 2026 que comienza a perfilar a las primeras protagonistas del certamen, luego de dos fechas en las que ya hay equipos con paso perfecto, clubes invictos y otros que buscan reaccionar tras un inicio complicado.
Tras la Jornada 2, Rayadas de Monterrey, Pachuca, Toluca y Mazatlán FC lideran la tabla con seis puntos de seis posibles. Monterrey es el superlíder gracias a una diferencia de goles de +9, producto de nueve anotaciones sin recibir gol, seguido de Pachuca (+7) y Toluca (+4). Mazatlán completa el grupo de equipos con marca perfecta.
Detrás de ellas aparecen Cruz Azul, Pumas UNAM, Chivas y América, todos con cuatro unidades tras una victoria y un empate. Tigres UANL suma tres puntos, aunque con un partido pendiente.
En la parte baja de la clasificación se encuentran Santos Laguna, Puebla, Atlas, León, Querétaro y Necaxa, todos sin unidades hasta el momento, mientras que Tijuana y Atlético San Luis apenas han sumado un punto.
La Jornada 3 se abre el viernes 16 de enero con el choque entre Cruz Azul Femenil y Pachuca Femenil a las 3:45 de la tarde, duelo clave entre un equipo invicto y uno con paso perfecto, con transmisión a través de ViX.
Más tarde, a las 6 de la tarde, Pumas UNAM Femenil recibe a Mazatlán FC Femenil, también por ViX, en un enfrentamiento directo entre dos clubes que han tenido un inicio sólido.
Ese mismo día, Atlas Femenil enfrenta a Tijuana Femenil a las 7 de la noche, mientras que FC Juárez Femenil se mide ante Atlético San Luis Femenil en el mismo horario; ambos encuentros podrán seguirse por Tubi y Fox One.
La actividad del viernes cierra con León Femenil contra Tigres UANL Femenil a las 9:06 de la noche, duelo atractivo por el regreso de Tigres tras su jornada pendiente, también con transmisión por Tubi y Fox One.
El sábado 17 de enero continúa la fecha con Puebla Femenil ante Toluca Femenil a las 11:00 de la mañana, donde las Diablas buscarán mantenerse en la cima frente a un rival urgido de puntos.
Por la tarde, América Femenil recibe a Necaxa Femenil a las 5 de la tarde, con las Águilas intentando consolidarse en la parte alta, en partido que se transmitirá por ViX.
A las 7 de la noche, Querétaro Femenil será local ante Rayadas de Monterrey Femenil, en un duelo de contrastes entre el superlíder del torneo y uno de los equipos que aún no logra sumar, con señal de Tubi y Fox One.
La jornada se cierra el domingo 18 de enero con el encuentro entre Chivas Femenil y Santos Laguna Femenil a las 11 de la mañana, partido que podrá verse por Amazon Prime, Tubi y Fox One, y que representa una oportunidad importante para ambos conjuntos de marcar rumbo en el arranque del Clausura 2026.
Con estos antecedentes, la Jornada 3 se presenta como un punto clave para confirmar a los equipos que han arrancado con fuerza, así como para aquellos que buscan salir del fondo de la tabla en un torneo que apenas comienza, pero que ya empieza a marcar tendencias claras en la Liga MX Femenil.