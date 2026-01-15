Arranca la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con Rayadas como líder

Con el torneo apenas en su arranque, la Liga MX Femenil vive una Jornada 3 del Clausura 2026 que comienza a perfilar a las primeras protagonistas del certamen, luego de dos fechas en las que ya hay equipos con paso perfecto, clubes invictos y otros que buscan reaccionar tras un inicio complicado. Tras la Jornada 2, Rayadas de Monterrey, Pachuca, Toluca y Mazatlán FC lideran la tabla con seis puntos de seis posibles. Monterrey es el superlíder gracias a una diferencia de goles de +9, producto de nueve anotaciones sin recibir gol, seguido de Pachuca (+7) y Toluca (+4). Mazatlán completa el grupo de equipos con marca perfecta. Detrás de ellas aparecen Cruz Azul, Pumas UNAM, Chivas y América, todos con cuatro unidades tras una victoria y un empate. Tigres UANL suma tres puntos, aunque con un partido pendiente. TE PUEDE INTERESAR: John Harbaugh será el nuevo head coach de los Giants

En la parte baja de la clasificación se encuentran Santos Laguna, Puebla, Atlas, León, Querétaro y Necaxa, todos sin unidades hasta el momento, mientras que Tijuana y Atlético San Luis apenas han sumado un punto. La Jornada 3 se abre el viernes 16 de enero con el choque entre Cruz Azul Femenil y Pachuca Femenil a las 3:45 de la tarde, duelo clave entre un equipo invicto y uno con paso perfecto, con transmisión a través de ViX. Más tarde, a las 6 de la tarde, Pumas UNAM Femenil recibe a Mazatlán FC Femenil, también por ViX, en un enfrentamiento directo entre dos clubes que han tenido un inicio sólido.

Ese mismo día, Atlas Femenil enfrenta a Tijuana Femenil a las 7 de la noche, mientras que FC Juárez Femenil se mide ante Atlético San Luis Femenil en el mismo horario; ambos encuentros podrán seguirse por Tubi y Fox One. La actividad del viernes cierra con León Femenil contra Tigres UANL Femenil a las 9:06 de la noche, duelo atractivo por el regreso de Tigres tras su jornada pendiente, también con transmisión por Tubi y Fox One. El sábado 17 de enero continúa la fecha con Puebla Femenil ante Toluca Femenil a las 11:00 de la mañana, donde las Diablas buscarán mantenerse en la cima frente a un rival urgido de puntos. Por la tarde, América Femenil recibe a Necaxa Femenil a las 5 de la tarde, con las Águilas intentando consolidarse en la parte alta, en partido que se transmitirá por ViX.