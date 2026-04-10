Liga MX regresa a EA Sports FC: El acuerdo para volver al videojuego en 2027

La Liga MX volvería a aparecer en el universo de EA Sports FC y la noticia ya comenzó a generar expectativa entre aficionados al futbol y a los videojuegos en México. Distintos reportes publicados este viernesapuntan a que el circuito mexicano tendría pactado su regreso para EA Sports FC 27, entrega que sería lanzada en 2026 y que marcaría el retorno del balompié nacional a una de las sagas más populares del mercado. Aunque la versión ha tomado fuerza durante las últimas horas, hasta ahora no existe una confirmación oficial pública de EA Sports ni de la Liga MX sobre el supuesto acuerdo. Por ello, el tema debe manejarse todavía como un reporte y no como un anuncio cerrado, pese a que varios medios ya coinciden en que el regreso estaría encaminado.

La posible vuelta de la Liga MX a EA Sports FC representaría el final de una ausencia de varios años dentro de la franquicia, después de que los clubes mexicanos pasaran a formar parte de la estrategia de licencias de eFootball, videojuego de Konami. Desde 2025 ya se hablaba de negociaciones y de un eventual retorno, pero en aquel momento todavía no había un acuerdo definitivo para incluir al campeonato mexicano en EA Sports FC 26. Ese antecedente explica por qué el tema genera tanto ruido entre la comunidad gamer en México.

La Liga MX es una de las competiciones más seguidas del país y su presencia dentro de un videojuego como EA Sports FC no solo impacta en la experiencia de juego, sino también en la conexión comercial y mediática con nuevas audiencias. En las últimas ediciones, la ausencia del torneo mexicano fue una de las quejas más repetidas por los usuarios. De concretarse el movimiento, el regreso abriría la puerta para volver a ver a los clubes mexicanos, sus uniformes, escudos y posiblemente competiciones oficiales dentro del videojuego, algo que los aficionados llevan tiempo pidiendo.

Sin embargo, por ahora habrá que esperar a que EA Sports o la propia Liga MX emitan una postura formal que confirme si el futbol mexicano realmente volverá a la saga en EA Sports FC 27.

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