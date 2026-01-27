Liga MX volvería a la Copa Libertadores gracias a Lionel Messi

/ 27 enero 2026
    Liga MX volvería a la Copa Libertadores gracias a Lionel Messi
    Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, dejó abierta la posibilidad de que clubes de Concacaf, como los de la MLS, vuelvan a competir en la Copa Libertadores, escenario que podría facilitar el retorno de la Liga MX al certamen sudamericano. FOTO: ESPECIAL

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, planteó la posibilidad de que clubes de la Concacaf, participen en la Libertadores, con el atractivo de ver a Messi en el torneo

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, dejó abierta la posibilidad de que clubes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), como los de la Major League Soccer (MLS) y la Liga BBVA MX, regresen a la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Esta declaración surge en un contexto de crecientes conversaciones entre Conmebol y dirigentes del fútbol norteamericano, especialmente tras el interés expresado por el Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi, de competir en la competencia continental que históricamente solo reúne clubes sudamericanos.

Domínguez señaló que Conmebol “deja la puerta abierta” para que equipos de Estados Unidos y México se integren a la Copa Libertadores, pero remarcó que cualquier iniciativa debe ser canalizada a través de Concacaf, confederación a la que pertenecen tanto la MLS como la Liga MX.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

El dirigente paraguayo recordó que clubes mexicanos compitieron en la Libertadores de forma regular entre 1998 y 2016, llegando incluso a finales en varias ediciones, lo que demuestra que el regreso no sería inédito, sino una reanudación de una etapa histórica intercontinental.

El tema tomó fuerza luego de que Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami, expresara públicamente su deseo de ver a su club disputando la Copa Libertadores, calificándolo como un “sueño” y resaltando que el campeón de la MLS, como lo fue Miami tras ganar la MLS Cup 2025, merecería un lugar en el torneo sudamericano.

Mas confirmó que ya ha tenido pláticas con Domínguez y representantes de Conmebol para explorar la viabilidad de dicha participación, argumentando que la presencia de clubes de Concacaf elevaría tanto el nivel deportivo como el impacto global de la competición.

La inclusión de equipos de la MLS en la Libertadores marcaría un hito histórico para Lionel Messi, quien hasta ahora nunca ha disputado el torneo sudamericano de clubes, aunque ha manifestado de distintas maneras su interés en competir al más alto nivel continental.

Además, esta posibilidad reaviva el debate sobre un eventual regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores, un escenario que implicaría negociaciones más amplias entre Concacaf y Conmebol, así como ajustes en calendarios y estructuras competitivas.

