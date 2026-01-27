Liga MX volvería a la Copa Libertadores gracias a Lionel Messi

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, dejó abierta la posibilidad de que clubes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), como los de la Major League Soccer (MLS) y la Liga BBVA MX, regresen a la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Esta declaración surge en un contexto de crecientes conversaciones entre Conmebol y dirigentes del fútbol norteamericano, especialmente tras el interés expresado por el Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi, de competir en la competencia continental que históricamente solo reúne clubes sudamericanos.

Domínguez señaló que Conmebol “deja la puerta abierta” para que equipos de Estados Unidos y México se integren a la Copa Libertadores, pero remarcó que cualquier iniciativa debe ser canalizada a través de Concacaf, confederación a la que pertenecen tanto la MLS como la Liga MX.

