Liga TDP: Saltillo Soccer ya tiene fechas y horarios para la Final ante La Tribu FC

Saltillo Soccer ya conoce las fechas y horarios para disputar la final de la Liga TDP MX, serie en la que enfrentará a La Tribu FC de Ciudad Juárez, en un duelo entre dos equipos que ya aseguraron su ascenso a la Liga Premier y que ahora buscarán cerrar la temporada con el campeonato nacional de la categoría. La ida se jugará el miércoles 21 de mayo a las 16:00 horas en el Complejo Deportivo La Tribu, en Ciudad Juárez, mientras que la vuelta quedó programada para el sábado 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo, donde se definirá al campeón.

“La Doble S” llega a esta instancia después de completar una de las campañas más importantes en la historia reciente del futbol saltillense. El conjunto coahuilense aseguró el ascenso tras eliminar a Charales de Chapala con marcador global de 6-3 en semifinales, resultado que confirmó su llegada a la Liga Premier.

Durante la liguilla, Saltillo Soccer ha mostrado capacidad de reacción en momentos de presión, además de una ofensiva que ha sido clave en las eliminatorias. Futbolistas como Salvador “Chavita” Medina, Omar Martínez, Braulio Ordóñez y Martín Vara han aparecido en momentos determinantes para sostener el camino rumbo a la final. Además del rendimiento deportivo, el equipo ha fortalecido su conexión con la afición. En las últimas series, el Estadio Olímpico registró una importante entrada y ahora volverá a ser sede de un partido histórico, esta vez para definir al campeón de la Liga TDP MX. Sin embargo, el reto será complejo. La Tribu FC también llega en gran momento después de conseguir un ascenso histórico en mayo de 2026. El conjunto fronterizo obtuvo su boleto a Liga Premier tras vencer en una dramática serie de penales a Cachorros del Fut-Car de León durante las semifinales de la Liga TDP.

El equipo juarense ha destacado por competir con intensidad en la fase final y por responder en escenarios de alta presión, situación que anticipa una final cerrada entre dos clubes que ya lograron el principal objetivo deportivo de la temporada. Aunque el ascenso ya está asegurado para ambos equipos, la serie definirá al campeón absoluto de la Liga TDP MX. Para Saltillo Soccer, además, representa la oportunidad de cerrar una temporada histórica con un título nacional frente a su afición.

La expectativa en Saltillo crece conforme se acerca el duelo definitivo. Después de años sin un proyecto local instalado en estas instancias, “La Manada” tendrá la oportunidad de disputar una final nacional y hacerlo con el respaldo de una ciudad que se ha reencontrado con el futbol en las últimas semanas.

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