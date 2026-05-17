Saltillo se prepara para el balompié de plata con el ascenso del Saltillo Soccer

El ascenso deportivo del Saltillo Soccer a la Liga Premier representa un hito histórico que transformará el panorama deportivo de la capital coahuilteca. Tras consolidar su pase, el club no solo asciende de categoría, sino que asume el compromiso de devolverle a la ciudad un espectáculo futbolístico digno y recuperar la vibrante vida en las gradas locales. Para el director técnico Joel De León, este logro deportivo es una retribución directa al apoyo constante de la comunidad. El timonel reconoció el impacto emocional y social que genera este avance en la capital: “Significa mucho porque sabemos que con esto podemos dar un poco de mejor fútbol a la ciudad y, obviamente, regresar a ver el estadio lleno es una satisfacción grande”.

La plaza de Saltillo ha sido históricamente una plaza apasionada que demanda proyectos competitivos, capaces de llenar estadios y pelear por campeonatos en las divisiones profesionales. Consciente de esta exigencia social, el estratega afirmó que el grupo trabaja con la firme convicción de satisfacer las altas expectativas de los aficionados y consolidar un proyecto ganador.

“La idea siempre es esa. No siempre se logran concretar los objetivos que uno se traza, pero al final de cuentas ese siempre será el objetivo: buscar un buen espectáculo futbolístico para que, con ello, vengan resultados positivos y, obviamente, la obtención de títulos en el plazo correcto”, detalló. La apuesta de la institución de cara a este nuevo reto en la Liga Premier continuará arraigada en la identidad regional. El director técnico aseguró que la misión principal del Saltillo Soccer seguirá enfocándose en el desarrollo del talento de la zona, proyectando a los jóvenes de la comunidad hacia escenarios de mayor competitividad nacional.

“El reto para el Saltillo Soccer es el mismo que ha sido desde Tercera División en su momento: generar buenos jugadores y buenas personas, que entiendan rápido lo que pretendemos como club, tanto en filosofía como en estilo de juego, y obviamente adaptándose todos a lo que queremos como club y a lo que somos como institución”, manifestó. Ante las nuevas exigencias de la división y la estructura del torneo, De León prevé un panorama propicio para que el representativo de Saltillo pelee en los puestos altos de la tabla. El estratega confía en que la continuidad del plantel sea la clave para afianzar un sistema equilibrado que ponga el nombre de la ciudad en los primeros planos.

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“Al ser menos equipos en la división, obviamente no quiero decir que se vuelva una competencia más cómoda; competencia siempre va a haber. Pero creo que se dan mayores facilidades al haber menos equipos. Entonces, si logras tener un equipo equilibrado, que conozca y sepa bien la filosofía y el estilo de juego del club, creo que pudiéramos estar cerca de los primeros lugares”, puntualizó. El timonel ratificó su voto de confianza hacia la base de futbolistas que consiguió el boleto, asegurando que el arraigo local y el sentido de pertenencia defenderán la localía. “Desde mi punto de vista como entrenador, mantendría al plantel en un 100 por ciento. Confío mucho en los muchachos y en los jóvenes, entonces mantendría la base del equipo”, confirmó.

Finalmente, De León reiteró su agradecimiento y extendió una invitación a toda la ciudadanía saltillense para que se apropie de este logro y pinte de fiesta la grada del estadio en la próxima campaña. “Agradecer mucho todo el apoyo que le han dado a los muchachos, al equipo y al club. Sabemos que contamos con la afición de Saltillo y esperemos seguirlo haciendo. Nada más agradecerles de todo corazón todo el apoyo y volver a ver el estadio lleno tiene que ser una satisfacción para todos”, concluyó.

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