Liga TDP: T-Rex de Ramos Arizpe pierde en casa y buscará remontada en Guanajuato

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 22 abril 2026
    Liga TDP: T-Rex de Ramos Arizpe pierde en casa y buscará remontada en Guanajuato

T-Rex de Ramos Arizpe perdió 2-1 en la ida de los dieciseisavos de final, pero mantiene la esperanza de avanzar cuando visite León en el duelo definitivo

Los T-Rex de Ramos Arizpe arrancaron su primera experiencia en liguilla con un resultado adverso, al caer 2-1 en el partido de ida de los dieciseisavos de final, en un duelo que dejó sensaciones encontradas pero con la serie aún completamente abierta.

El conjunto coahuilense mostró momentos de buen futbol, pero no logró sostener el resultado ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades. El único tanto de los locales llegó al minuto 50 por conducto de Hatzel Villa, quien logró descontar y mantener con vida a su equipo de cara al compromiso definitivo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/fin-del-ascenso-en-mexico-las-nuevas-reglas-de-la-liga-mx-para-la-temporada-2026-2027-LA20201183

El partido fue disputado y con intensidad propia de la fase final. T-Rex buscó imponer condiciones, pero la efectividad del rival marcó la diferencia en el marcador. A pesar de la derrota, el equipo dejó claro que tiene argumentos para competir en esta instancia.

El encuentro de vuelta se disputará el sábado 25 de abril en León, Guanajuato, donde los de Ramos Arizpe tendrán la misión de revertir el marcador y seguir haciendo historia en su primera liguilla dentro del futbol profesional.

Cabe recordar que T-Rex llegó a esta fase tras un cierre dramático en la temporada regular. El equipo empató 3-3 frente a Calor de Lerdo en la última jornada y consiguió el punto extra en tanda de penales, resultado que les permitió asegurar su boleto a la “fiesta grande”.

Además, el conjunto terminó como el quinto mejor equipo de su grupo entre los clubes sin filial, consolidando una clasificación que se definió hasta los últimos minutos del torneo.

Este contexto le da un valor especial a su participación en liguilla, ya que se trata de su temporada debut en estas instancias. Más allá del resultado en la ida, el equipo ha demostrado capacidad de respuesta en momentos clave, por lo que la eliminatoria sigue abierta.

T-Rex necesitará un partido sólido en León, con contundencia ofensiva y orden defensivo, si quiere mantenerse con vida en el torneo y continuar con una campaña que ya es significativa para el futbol de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Tdp Mx
resultados

Localizaciones


Ramos Arizpe

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
FGR desmantela red de contrabando de combustible; detectan esquema multimodal y operaciones por más de 23 mil mdp

FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas
Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús ‘N’, el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la Ciudad de México.

Vinculan a proceso a Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe
El funcionario dijo que agentes de EU nunca han participado en un operativo del Gabinete de Seguridad federal.

Niega Harfuch participación de agentes de EU en operativos en México

Omar García Harfuch y Ulises Lara, en conferencia de prensa este medio día en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hablaron sobre diversos temas de seguridad en el país.

Operativo deshace red de huachicoleo en Hidalgo, el Edomex y la CDMX
Un abismo de desconfianza: el incierto camino hacia un nuevo acuerdo nuclear bajo la sombra de la administración Trump.

¿Irán puede confiar en Trump? Las dudas dificultan las negociaciones de paz
Estados Unidos destacó la cooperación que ha mostrado México en materia de seguridad.

México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” respecto a la muerte de los dos agentes estadounidenses.

Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘un poco de empatía’ por agentes de EU fallecidos en México
Daniel Pérez Rojas, miembro de los Zetas, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de EU

Daniel Pérez, miembro de los Zetas, se declara culpable en los Estados Unidos