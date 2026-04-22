Liga TDP: T-Rex de Ramos Arizpe pierde en casa y buscará remontada en Guanajuato

Los T-Rex de Ramos Arizpe arrancaron su primera experiencia en liguilla con un resultado adverso, al caer 2-1 en el partido de ida de los dieciseisavos de final, en un duelo que dejó sensaciones encontradas pero con la serie aún completamente abierta. El conjunto coahuilense mostró momentos de buen futbol, pero no logró sostener el resultado ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades. El único tanto de los locales llegó al minuto 50 por conducto de Hatzel Villa, quien logró descontar y mantener con vida a su equipo de cara al compromiso definitivo.

El partido fue disputado y con intensidad propia de la fase final. T-Rex buscó imponer condiciones, pero la efectividad del rival marcó la diferencia en el marcador. A pesar de la derrota, el equipo dejó claro que tiene argumentos para competir en esta instancia.

El encuentro de vuelta se disputará el sábado 25 de abril en León, Guanajuato, donde los de Ramos Arizpe tendrán la misión de revertir el marcador y seguir haciendo historia en su primera liguilla dentro del futbol profesional. Cabe recordar que T-Rex llegó a esta fase tras un cierre dramático en la temporada regular. El equipo empató 3-3 frente a Calor de Lerdo en la última jornada y consiguió el punto extra en tanda de penales, resultado que les permitió asegurar su boleto a la “fiesta grande”. Además, el conjunto terminó como el quinto mejor equipo de su grupo entre los clubes sin filial, consolidando una clasificación que se definió hasta los últimos minutos del torneo.

Este contexto le da un valor especial a su participación en liguilla, ya que se trata de su temporada debut en estas instancias. Más allá del resultado en la ida, el equipo ha demostrado capacidad de respuesta en momentos clave, por lo que la eliminatoria sigue abierta. T-Rex necesitará un partido sólido en León, con contundencia ofensiva y orden defensivo, si quiere mantenerse con vida en el torneo y continuar con una campaña que ya es significativa para el futbol de Ramos Arizpe.

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