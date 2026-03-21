Con hat-trick de Ordóñez, Saltillo Soccer aplasta a T-Rex en duelo coahuilense

En un enfrentamiento entre equipos de la región, Saltillo Soccer se impuso con autoridad 5-1 sobre T-Rex de Ramos Arizpe, en un partido correspondiente a la Liga TDP que dejó claro el dominio ofensivo del conjunto saltillense. El encuentro, que enfrentó a dos escuadras coahuilenses, tuvo como escenario la capital del estado y desde los primeros minutos mostró a un equipo visitante decidido a imponer condiciones. Saltillo Soccer aprovechó sus oportunidades frente al arco y construyó una victoria contundente.

La figura del partido fue Braulio Ordóñez, quien firmó una actuación destacada al marcar tres goles, liderando el ataque de su equipo y siendo determinante en el desarrollo del encuentro. Su capacidad para aparecer en momentos clave terminó por inclinar la balanza a favor de los visitantes.

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A su lado, Edwin Rodríguez también tuvo una noche productiva al concretar un doblete. Además de sus anotaciones, el mediocampista aportó intensidad en la recuperación y distribución del balón, lo que le valió ser considerado uno de los jugadores más valiosos del partido. El conjunto de T-Rex, que llegó al compromiso con números competitivos —incluyendo más de 50 goles anotados en la temporada—, no logró contener la ofensiva rival y terminó cediendo terreno conforme avanzaron los minutos. Más allá del resultado deportivo, el partido también tuvo un componente especial fuera de la cancha. Previo al duelo, se realizó una apuesta simbólica entre el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Tras la victoria de Saltillo Soccer, el resultado derivó en la entrega de 10 computadoras destinadas a jóvenes saltillenses, cumpliendo así con lo pactado entre ambas autoridades y sumando un impacto positivo más allá del terreno de juego.

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Con este triunfo, Saltillo Soccer no solo reafirma su buen momento en la temporada, sino que también se posiciona como un equipo a seguir dentro del circuito, gracias a su contundencia ofensiva y solidez colectiva.

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