‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse

El delantero mexicano Santiago Giménez rompió el silencio sobre su ausencia en el reciente encuentro entre AC Milan y AS Roma, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A. A través de sus redes sociales, el atacante publicó un mensaje en el que explicó que ha venido jugando con una lesión en el tobillo que lo ha limitado durante varios meses. "Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha", escribió Giménez en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Instagram

El futbolista añadió que, pese al dolor, decidió continuar participando para ayudar al equipo, pero la molestia fue aumentando hasta el punto en que tuvo que detenerse. “Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, añadió. El comunicado confirma lo que el técnico Massimiliano Allegri había adelantado el pasado fin de semana: el atacante no fue convocado para el duelo ante la Roma por un problema en el tobillo derecho. “Respecto a Santi Giménez, tiene un problema en el tobillo, así que veremos si se une al equipo o regresa contra Parma”, dijo el entrenador antes del partido disputado en San Siro. Giménez cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de los aficionados y asegurando que ahora se concentrará en su recuperación. “Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió el jugador, quien firmó el texto con su nombre completo.