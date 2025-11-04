‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse

Fútbol
/ 4 noviembre 2025
    ‘Llegó el momento de parar’: Santiago Giménez revela que jugó lesionado y anuncia pausa para recuperarse
    El delantero mexicano Santiago Giménez explicó en redes sociales que ha jugado varios meses con una lesión en el tobillo que lo ha limitado físicamente. FOTO: X/SANTIAGO GIMÉNEZ

COMPARTIR

TEMAS


Futbol
Serie A

Localizaciones


Milan

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


AC Milan

El futbolista del AC Milan señaló que decidió detenerse para recuperarse completamente y volver a las canchas lo antes posible

El delantero mexicano Santiago Giménez rompió el silencio sobre su ausencia en el reciente encuentro entre AC Milan y AS Roma, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A. A través de sus redes sociales, el atacante publicó un mensaje en el que explicó que ha venido jugando con una lesión en el tobillo que lo ha limitado durante varios meses.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha”, escribió Giménez en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: NFL: Cowboys refuerzan su defensa con Logan Wilson y Jaguars fichan a Jakobi Meyers

Instagram

El futbolista añadió que, pese al dolor, decidió continuar participando para ayudar al equipo, pero la molestia fue aumentando hasta el punto en que tuvo que detenerse. “Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, añadió.

El comunicado confirma lo que el técnico Massimiliano Allegri había adelantado el pasado fin de semana: el atacante no fue convocado para el duelo ante la Roma por un problema en el tobillo derecho. “Respecto a Santi Giménez, tiene un problema en el tobillo, así que veremos si se une al equipo o regresa contra Parma”, dijo el entrenador antes del partido disputado en San Siro.

Giménez cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de los aficionados y asegurando que ahora se concentrará en su recuperación. “Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió el jugador, quien firmó el texto con su nombre completo.

El próximo compromiso del Milan será ante Parma el sábado 8 de noviembre en el Estadio Ennio Tardini, y aún no está claro si el delantero mexicano podrá estar disponible. Por ahora, el club no ha emitido un parte médico oficial sobre el tiempo estimado de recuperación.

Además de Giménez, el conjunto rossonero también sufrió la baja del estadounidense Christian Pulisic, quien continúa en proceso de rehabilitación por una molestia en el tendón de la corva.

Temas


Futbol
Serie A

Localizaciones


Milan

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


AC Milan

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa