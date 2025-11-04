NFL: Cowboys refuerzan su defensa con Logan Wilson y Jaguars fichan a Jakobi Meyers
Ambos movimientos buscan cubrir vacíos por lesiones y mejorar el rendimiento de sus equipos en la temporada 2025 de la NFL
Los Cowboys de Dallas cerraron un acuerdo para reforzar su defensa, actualmente la segunda peor de la NFL, al adquirir al linebacker Logan Wilson de los Bengals de Cincinnati a cambio de una selección de séptima ronda del draft. La transacción se concretó horas antes de la derrota de Dallas ante los Cardinals de Arizona, que dejó al equipo con marca de 3-5-1.
El propietario Jerry Jones confirmó que el equipo había llegado a un acuerdo para sumar a un jugador que pudiera aportar de inmediato en la defensa. “Él sabe cómo meterse en los espacios ahora mismo”, declaró Jones en su programa de radio. “Para lo que necesitamos ahora, puede entrar de inmediato y ayudarnos como linebacker”.
Wilson había solicitado el intercambio debido a la limitada cantidad de tiempo de juego con los Bengals, que poseen la peor defensa de la liga. Su llegada busca compensar parcialmente la salida del pass rusher Micah Parsons, dos veces All-Pro, quien fue enviado a Green Bay antes de la temporada. Sin embargo, algunos expertos, como el ex quarterback Troy Aikman, no están convencidos de que el movimiento cambie la dinámica del equipo. “No creo que un jugador, por lo que he visto esta noche, vaya a hacer una diferencia para este grupo”, comentó Aikman durante la transmisión de ESPN.
Mientras tanto, los Jaguars de Jacksonville añadieron al receptor Jakobi Meyers, quien llega desde Las Vegas a cambio de selecciones de cuarta y sexta ronda. Meyers solicitó el traspaso y aportará profundidad a la ofensiva de Jacksonville, que ha visto varias bajas por lesiones, entre ellas Travis Hunter, Brian Thomas Jr., Dyami Brown y Tim Patrick.
Los Eagles de Filadelfia, campeones vigentes del Super Bowl, también se han movido en la agencia libre. El gerente general Howie Roseman sumó al pass rusher Jaelan Phillips y a los cornerbacks Michael Carter II y Jaire Alexander para reforzar la defensa y aumentar las opciones de presión al pasador.
Otros movimientos incluyen a los Ravens de Baltimore, que adquirieron al pass rusher Dre’Mont Jones de Tennessee por una selección condicional de quinta ronda, y varios intercambios recientes de jugadores como Joe Flacco, Roger McCreary, Keion White, Kyle Dugger y Odafe Oweh.
Entre los nombres más destacados aún en rumores de intercambio figuran el pass rusher Trey Hendrickson (Bengals) y el corredor Breece Hall (Jets), quienes podrían cambiar de equipo antes de que cierre la ventana de traspasos.