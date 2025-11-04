NFL: Cowboys refuerzan su defensa con Logan Wilson y Jaguars fichan a Jakobi Meyers

Los Cowboys de Dallas cerraron un acuerdo para reforzar su defensa, actualmente la segunda peor de la NFL, al adquirir al linebacker Logan Wilson de los Bengals de Cincinnati a cambio de una selección de séptima ronda del draft. La transacción se concretó horas antes de la derrota de Dallas ante los Cardinals de Arizona, que dejó al equipo con marca de 3-5-1.

El propietario Jerry Jones confirmó que el equipo había llegado a un acuerdo para sumar a un jugador que pudiera aportar de inmediato en la defensa. “Él sabe cómo meterse en los espacios ahora mismo”, declaró Jones en su programa de radio. “Para lo que necesitamos ahora, puede entrar de inmediato y ayudarnos como linebacker”.

Wilson había solicitado el intercambio debido a la limitada cantidad de tiempo de juego con los Bengals, que poseen la peor defensa de la liga. Su llegada busca compensar parcialmente la salida del pass rusher Micah Parsons, dos veces All-Pro, quien fue enviado a Green Bay antes de la temporada. Sin embargo, algunos expertos, como el ex quarterback Troy Aikman, no están convencidos de que el movimiento cambie la dinámica del equipo. “No creo que un jugador, por lo que he visto esta noche, vaya a hacer una diferencia para este grupo”, comentó Aikman durante la transmisión de ESPN.