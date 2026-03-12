Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial 2026 tras sufrir ruptura del tendón de Aquiles
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El portero del América y de la Selección Mexicana fue operado con éxito luego de la grave lesión sufrida en la Concacaf Champions Cup, pero estará fuera de actividad entre seis y ocho meses
La Selección Mexicana recibió un duro golpe rumbo al Mundial de 2026. El portero del América, Luis Ángel Malagón, quedó oficialmente descartado de la Copa del Mundo tras confirmarse que sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses.
La lesión ocurrió durante el partido entre América y Philadelphia Union correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.
Alrededor del minuto 37, el guardameta intentó despejar el balón ante la presión de un rival y, tras un movimiento brusco, cayó al césped sin contacto con otro jugador, lo que obligó a su salida en camilla del terreno de juego.
TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático tras la cuarta etapa en Italia
Tras realizarle estudios médicos, el Club América confirmó el diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más graves para un futbolista.
El arquero fue sometido a cirugía y el club informó en un comunicado que el procedimiento fue exitoso, pero su tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho meses, periodo que lo deja automáticamente fuera de la Copa del Mundo de 2026.
La noticia representa un duro golpe para el combinado nacional dirigido por Javier Aguirre, ya que Malagón se perfilaba como uno de los principales candidatos para ocupar la portería titular del Tri en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
El propio portero expresó su tristeza tras conocer el diagnóstico. De acuerdo con el médico que lo operó, Malagón se encuentra “triste” por perderse el torneo, aunque el pronóstico de recuperación es favorable y se espera que pueda regresar a la actividad profesional una vez completado su proceso de rehabilitación.
En redes sociales, el Club América también confirmó la intervención quirúrgica y envió un mensaje de apoyo a su guardameta, señalando que la operación se realizó con éxito y que ahora iniciará el proceso de recuperación bajo supervisión médica.
La ausencia de Malagón abre nuevamente el debate sobre quién ocupará la portería de México en el Mundial. Entre las opciones que aparecen para el cuerpo técnico están Raúl “Tala” Rangel, Carlos Acevedo y el veterano Guillermo Ochoa, quienes podrían disputar el puesto rumbo a la convocatoria final del Tri.
La lesión llega en el peor momento para el arquero azulcrema, quien había consolidado su lugar tanto en el América como en la Selección Mexicana, pero ahora deberá concentrarse en su recuperación con la mirada puesta en regresar a las canchas antes de que termine el año.