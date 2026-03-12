Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial 2026 tras sufrir ruptura del tendón de Aquiles

La Selección Mexicana recibió un duro golpe rumbo al Mundial de 2026. El portero del América, Luis Ángel Malagón, quedó oficialmente descartado de la Copa del Mundo tras confirmarse que sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de las canchas por varios meses.

La lesión ocurrió durante el partido entre América y Philadelphia Union correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Alrededor del minuto 37, el guardameta intentó despejar el balón ante la presión de un rival y, tras un movimiento brusco, cayó al césped sin contacto con otro jugador, lo que obligó a su salida en camilla del terreno de juego.

Tras realizarle estudios médicos, el Club América confirmó el diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más graves para un futbolista.