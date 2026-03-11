‘Con el alma hecha pedazos’: lesión de Malagón lo sacude a él y a México rumbo al Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 11 marzo 2026
    ‘Con el alma hecha pedazos’: lesión de Malagón lo sacude a él y a México rumbo al Mundial 2026
    La lesión de Luis Ángel Malagón encendió las alarmas en el América y en la Selección Mexicana, ya que el guardameta era uno de los principales candidatos para defender la portería del Tri en el Mundial 2026. FOTO: MEXSPORT

El portero del América expresó su tristeza tras la lesión que lo dejaría fuera varios meses y que podría apartarlo de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo

El futbol mexicano recibió una dura noticia luego de confirmarse la lesión del portero del América, Luis Ángel Malagón, quien sufrió una aparente rotura del tendón de Aquiles que lo mantendría alejado de las canchas por varios meses y prácticamente lo dejaría fuera de la Copa del Mundo de 2026.

La lesión ocurrió durante el partido entre América y Philadelphia Union correspondiente a la Concacaf Champions Cup.

En una jugada sin contacto, el guardameta cayó al césped y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, encendiendo de inmediato las alarmas tanto en el club azulcrema como en la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Tras el encuentro, el entrenador del América, André Jardine, reconoció que el arquero presentó una lesión en el tendón de Aquiles, aunque en ese momento aún se analizaba si la rotura era total o parcial.

Sin embargo, los primeros reportes apuntan a un tiempo de recuperación que podría superar los seis meses, lo que lo dejaría sin posibilidades de disputar el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Malagón rompió el silencio en redes sociales poco después del incidente y compartió un emotivo mensaje sobre el difícil momento que atraviesa.

El arquero confesó sentirse “herido y triste con el alma hecha pedazos”, al tiempo que admitió que el sueño de disputar su primera Copa del Mundo con el Tricolor parece esfumarse tras la lesión.

¿Quién suplirá a Malagón en el Tricolor?

La baja del guardameta representa un golpe importante para el proceso de la Selección Mexicana, ya que Malagón había sido uno de los porteros más utilizados por el técnico Javier Aguirre durante el actual ciclo mundialista. Incluso, era considerado una de las principales opciones para ocupar la titularidad bajo los tres palos.

Ante este panorama, el cuerpo técnico del Tri deberá replantear sus opciones en la portería rumbo al Mundial 2026.

Entre los nombres que podrían competir por el puesto aparecen Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo, quienes ya han sido convocados durante el proceso reciente, además de la posibilidad de que el experimentado Guillermo Ochoa vuelva a entrar en la discusión para la convocatoria final.

Mientras se espera el diagnóstico definitivo y el inicio de su rehabilitación, Malagón enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera, con la esperanza de recuperarse lo antes posible tras ver cómo el sueño mundialista se le escapa a pocos meses del inicio del torneo más importante del futbol.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América
Concacaf

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T