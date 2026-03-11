‘Con el alma hecha pedazos’: lesión de Malagón lo sacude a él y a México rumbo al Mundial 2026
El portero del América expresó su tristeza tras la lesión que lo dejaría fuera varios meses y que podría apartarlo de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo
El futbol mexicano recibió una dura noticia luego de confirmarse la lesión del portero del América, Luis Ángel Malagón, quien sufrió una aparente rotura del tendón de Aquiles que lo mantendría alejado de las canchas por varios meses y prácticamente lo dejaría fuera de la Copa del Mundo de 2026.
La lesión ocurrió durante el partido entre América y Philadelphia Union correspondiente a la Concacaf Champions Cup.
En una jugada sin contacto, el guardameta cayó al césped y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, encendiendo de inmediato las alarmas tanto en el club azulcrema como en la Selección Mexicana.
Tras el encuentro, el entrenador del América, André Jardine, reconoció que el arquero presentó una lesión en el tendón de Aquiles, aunque en ese momento aún se analizaba si la rotura era total o parcial.
Sin embargo, los primeros reportes apuntan a un tiempo de recuperación que podría superar los seis meses, lo que lo dejaría sin posibilidades de disputar el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Malagón rompió el silencio en redes sociales poco después del incidente y compartió un emotivo mensaje sobre el difícil momento que atraviesa.
El arquero confesó sentirse “herido y triste con el alma hecha pedazos”, al tiempo que admitió que el sueño de disputar su primera Copa del Mundo con el Tricolor parece esfumarse tras la lesión.
¿Quién suplirá a Malagón en el Tricolor?
La baja del guardameta representa un golpe importante para el proceso de la Selección Mexicana, ya que Malagón había sido uno de los porteros más utilizados por el técnico Javier Aguirre durante el actual ciclo mundialista. Incluso, era considerado una de las principales opciones para ocupar la titularidad bajo los tres palos.
Ante este panorama, el cuerpo técnico del Tri deberá replantear sus opciones en la portería rumbo al Mundial 2026.
Entre los nombres que podrían competir por el puesto aparecen Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo, quienes ya han sido convocados durante el proceso reciente, además de la posibilidad de que el experimentado Guillermo Ochoa vuelva a entrar en la discusión para la convocatoria final.
Mientras se espera el diagnóstico definitivo y el inicio de su rehabilitación, Malagón enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera, con la esperanza de recuperarse lo antes posible tras ver cómo el sueño mundialista se le escapa a pocos meses del inicio del torneo más importante del futbol.