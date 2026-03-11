‘Con el alma hecha pedazos’: lesión de Malagón lo sacude a él y a México rumbo al Mundial 2026

El futbol mexicano recibió una dura noticia luego de confirmarse la lesión del portero del América, Luis Ángel Malagón, quien sufrió una aparente rotura del tendón de Aquiles que lo mantendría alejado de las canchas por varios meses y prácticamente lo dejaría fuera de la Copa del Mundo de 2026.

La lesión ocurrió durante el partido entre América y Philadelphia Union correspondiente a la Concacaf Champions Cup.

En una jugada sin contacto, el guardameta cayó al césped y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, encendiendo de inmediato las alarmas tanto en el club azulcrema como en la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Tras el encuentro, el entrenador del América, André Jardine, reconoció que el arquero presentó una lesión en el tendón de Aquiles, aunque en ese momento aún se analizaba si la rotura era total o parcial.

Sin embargo, los primeros reportes apuntan a un tiempo de recuperación que podría superar los seis meses, lo que lo dejaría sin posibilidades de disputar el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Malagón rompió el silencio en redes sociales poco después del incidente y compartió un emotivo mensaje sobre el difícil momento que atraviesa.

El arquero confesó sentirse “herido y triste con el alma hecha pedazos”, al tiempo que admitió que el sueño de disputar su primera Copa del Mundo con el Tricolor parece esfumarse tras la lesión.