Mariangela Medina es convocada a la Selección Mexicana para gira en España rumbo al Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 28 febrero 2026
    Mariangela Medina es convocada a la Selección Mexicana para gira en España rumbo al Mundial 2026
    La guardameta de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) viajará a Europa del 28 de febrero al 7 de marzo. FOTO: IG/MARIANGELA MEDINA

La portera saltillense fue convocada a la Selección Femenil Sub-20 para una gira de preparación en España, donde el equipo enfrentará a Países Bajos, España e Inglaterra

La portera saltillense Mariangela Medina fue incluida nuevamente en la convocatoria de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 que realizará una gira de preparación en España del 28 de febrero al 7 de marzo, como parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo de la categoría que se celebrará en Polonia este 2026.

La futbolista, quien actualmente forma parte del equipo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), integrará el plantel de 22 jugadoras que viajará a Europa para disputar tres encuentros amistosos ante las selecciones juveniles de Países Bajos, España e Inglaterra, programados para los días 28 de febrero, 3 y 6 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: J.P. Martínez, jardinero de Saraperos, gana Guante de Oro con Tomateros en la LMP

El cuerpo técnico encabezado por el estratega brasileño Doriva Bueno convocó a tres guardametas para esta concentración: Medina, Camila Vázquez, de las Rojinegras del Atlas, y Madeline Munguía, quien milita en la Universidad de Alabama. La gira busca evaluar el funcionamiento del equipo ante rivales europeos y ajustar aspectos tácticos de cara al torneo internacional que se llevará a cabo del 5 al 27 de septiembre.

Instagram

La base de la convocatoria está compuesta por futbolistas que participan en la Liga MX Femenil, lo que permite mantener continuidad en el seguimiento de jugadoras que ya cuentan con experiencia en el máximo circuito nacional. Además, fueron consideradas algunas integrantes del representativo Sub 17 que logró el tercer lugar en el Mundial Femenil de 2025, entre ellas Mía Villalpando, Berenice Ibarra y Anaiya Miyazato.

También destaca el llamado de Sara Ortiz, atacante de Rayadas Sub-19, quien ha tenido actividad constante durante el torneo Clausura 2026 y se ubica entre las jugadoras con mayor número de anotaciones en su categoría.

Para Medina Martínez, esta convocatoria representa una nueva oportunidad de mantenerse dentro del proceso mundialista. La portera coahuilense ya había sido considerada anteriormente en concentraciones realizadas en el Federación Mexicana de Futbol, específicamente en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en la Ciudad de México.

Instagram

Además, formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo Sub 20 en Colombia en 2024, donde el conjunto nacional avanzó hasta la fase de octavos de final. En aquella edición, el equipo mexicano fue eliminado en tiempo extra por Estados Unidos con marcador de 3-2.

La gira en territorio español será uno de los últimos compromisos internacionales antes de definir la lista definitiva que representará a México en la próxima justa mundialista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Selección Mexicana Femenil de Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?