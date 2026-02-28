Mariangela Medina es convocada a la Selección Mexicana para gira en España rumbo al Mundial 2026
La portera saltillense fue convocada a la Selección Femenil Sub-20 para una gira de preparación en España, donde el equipo enfrentará a Países Bajos, España e Inglaterra
La portera saltillense Mariangela Medina fue incluida nuevamente en la convocatoria de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 que realizará una gira de preparación en España del 28 de febrero al 7 de marzo, como parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo de la categoría que se celebrará en Polonia este 2026.
La futbolista, quien actualmente forma parte del equipo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), integrará el plantel de 22 jugadoras que viajará a Europa para disputar tres encuentros amistosos ante las selecciones juveniles de Países Bajos, España e Inglaterra, programados para los días 28 de febrero, 3 y 6 de marzo.
El cuerpo técnico encabezado por el estratega brasileño Doriva Bueno convocó a tres guardametas para esta concentración: Medina, Camila Vázquez, de las Rojinegras del Atlas, y Madeline Munguía, quien milita en la Universidad de Alabama. La gira busca evaluar el funcionamiento del equipo ante rivales europeos y ajustar aspectos tácticos de cara al torneo internacional que se llevará a cabo del 5 al 27 de septiembre.
La base de la convocatoria está compuesta por futbolistas que participan en la Liga MX Femenil, lo que permite mantener continuidad en el seguimiento de jugadoras que ya cuentan con experiencia en el máximo circuito nacional. Además, fueron consideradas algunas integrantes del representativo Sub 17 que logró el tercer lugar en el Mundial Femenil de 2025, entre ellas Mía Villalpando, Berenice Ibarra y Anaiya Miyazato.
También destaca el llamado de Sara Ortiz, atacante de Rayadas Sub-19, quien ha tenido actividad constante durante el torneo Clausura 2026 y se ubica entre las jugadoras con mayor número de anotaciones en su categoría.
Para Medina Martínez, esta convocatoria representa una nueva oportunidad de mantenerse dentro del proceso mundialista. La portera coahuilense ya había sido considerada anteriormente en concentraciones realizadas en el Federación Mexicana de Futbol, específicamente en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en la Ciudad de México.
Además, formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo Sub 20 en Colombia en 2024, donde el conjunto nacional avanzó hasta la fase de octavos de final. En aquella edición, el equipo mexicano fue eliminado en tiempo extra por Estados Unidos con marcador de 3-2.
La gira en territorio español será uno de los últimos compromisos internacionales antes de definir la lista definitiva que representará a México en la próxima justa mundialista.