Mariangela Medina es convocada a la Selección Mexicana para gira en España rumbo al Mundial 2026

La portera saltillense Mariangela Medina fue incluida nuevamente en la convocatoria de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 que realizará una gira de preparación en España del 28 de febrero al 7 de marzo, como parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo de la categoría que se celebrará en Polonia este 2026.

La futbolista, quien actualmente forma parte del equipo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), integrará el plantel de 22 jugadoras que viajará a Europa para disputar tres encuentros amistosos ante las selecciones juveniles de Países Bajos, España e Inglaterra, programados para los días 28 de febrero, 3 y 6 de marzo.

El cuerpo técnico encabezado por el estratega brasileño Doriva Bueno convocó a tres guardametas para esta concentración: Medina, Camila Vázquez, de las Rojinegras del Atlas, y Madeline Munguía, quien milita en la Universidad de Alabama. La gira busca evaluar el funcionamiento del equipo ante rivales europeos y ajustar aspectos tácticos de cara al torneo internacional que se llevará a cabo del 5 al 27 de septiembre.