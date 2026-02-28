J.P. Martínez, jardinero de Saraperos, gana Guante de Oro con Tomateros en la LMP
J.P. Martínez, fue reconocido con el Guante de Oro de la Liga Mexicana del Pacífico tras su desempeño defensivo con los Tomateros de Culiacán en la temporada 2025-2026
El jardinero central de los Saraperos de Saltillo, J.P. Martínez, fue distinguido como Guante de Oro en la más reciente temporada invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, tras su desempeño defensivo con los Tomateros de Culiacán.
El reconocimiento forma parte del Rawlings Gold Glove Award 2025-2026, que distingue a los jugadores más efectivos a la defensiva en cada una de las nueve posiciones. En el caso del cubano, su labor en el jardín central lo colocó como el más consistente del circuito.
Durante 66 encuentros con la novena guinda, Julio Pablo Martínez registró 188 oportunidades en el bosque central y cometió un solo error. Su porcentaje de fildeo fue de .995, cifra que respaldó su elección como el mejor en su posición. A lo largo del calendario invernal mostró regularidad en la lectura de batazos y precisión en los recorridos, elementos que se reflejaron en sus números finales.
El outfield ideal de la temporada quedó integrado por Julián Ornelas, de los Charros de Jalisco, en el jardín izquierdo; J.P. Martínez en el central; y Sebastián Elizalde, de los Yaquis de Obregón, en el derecho.
Ornelas repitió el galardón al no cometer errores en 105 oportunidades a lo largo de 56 juegos, mientras que Elizalde participó en 62 duelos, con 113 oportunidades y dos errores, para un porcentaje defensivo de .982.
Además de los jardineros, la liga dio a conocer al resto de los ganadores del Guante de Oro 2025-2026. Luis Iván Rodríguez (Charros) fue reconocido como el mejor lanzador defensivo; José Heberto Félix (Jaguares de Nayarit) en la receptoría; Roberto Valenzuela (Yaquis) en primera base; Isaac Rodríguez (Cañeros de Los Mochis) en segunda; Ramón Mendoza (Tucson Baseball Team) en tercera; y Jasson Atondo (Naranjeros de Hermosillo) como parador en corto.
Para Martínez, quien forma parte del roster de Saraperos en la Liga Mexicana de Beisbol, el reconocimiento en el invierno representa un respaldo a su aporte más allá del bateo. Su desempeño con Tomateros consolidó su perfil como un jardinero confiable en momentos clave.
Con este nombramiento, el pelotero cubano suma un logro individual a su trayectoria reciente y llega a la próxima campaña con Saltillo con el antecedente de haber sido el referente defensivo en el jardín central del circuito invernal.