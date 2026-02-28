J.P. Martínez, jardinero de Saraperos, gana Guante de Oro con Tomateros en la LMP

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 28 febrero 2026
    J.P. Martínez, jardinero de Saraperos, gana Guante de Oro con Tomateros en la LMP
    El jugador de Saraperos de Saltillo registró porcentaje de fildeo de .995 con Tomateros de Culiacán. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

J.P. Martínez, fue reconocido con el Guante de Oro de la Liga Mexicana del Pacífico tras su desempeño defensivo con los Tomateros de Culiacán en la temporada 2025-2026

El jardinero central de los Saraperos de Saltillo, J.P. Martínez, fue distinguido como Guante de Oro en la más reciente temporada invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, tras su desempeño defensivo con los Tomateros de Culiacán.

El reconocimiento forma parte del Rawlings Gold Glove Award 2025-2026, que distingue a los jugadores más efectivos a la defensiva en cada una de las nueve posiciones. En el caso del cubano, su labor en el jardín central lo colocó como el más consistente del circuito.

TE PUEDE INTERESAR: UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno

Durante 66 encuentros con la novena guinda, Julio Pablo Martínez registró 188 oportunidades en el bosque central y cometió un solo error. Su porcentaje de fildeo fue de .995, cifra que respaldó su elección como el mejor en su posición. A lo largo del calendario invernal mostró regularidad en la lectura de batazos y precisión en los recorridos, elementos que se reflejaron en sus números finales.

Instagram

El outfield ideal de la temporada quedó integrado por Julián Ornelas, de los Charros de Jalisco, en el jardín izquierdo; J.P. Martínez en el central; y Sebastián Elizalde, de los Yaquis de Obregón, en el derecho.

Ornelas repitió el galardón al no cometer errores en 105 oportunidades a lo largo de 56 juegos, mientras que Elizalde participó en 62 duelos, con 113 oportunidades y dos errores, para un porcentaje defensivo de .982.

Además de los jardineros, la liga dio a conocer al resto de los ganadores del Guante de Oro 2025-2026. Luis Iván Rodríguez (Charros) fue reconocido como el mejor lanzador defensivo; José Heberto Félix (Jaguares de Nayarit) en la receptoría; Roberto Valenzuela (Yaquis) en primera base; Isaac Rodríguez (Cañeros de Los Mochis) en segunda; Ramón Mendoza (Tucson Baseball Team) en tercera; y Jasson Atondo (Naranjeros de Hermosillo) como parador en corto.

Instagram

Para Martínez, quien forma parte del roster de Saraperos en la Liga Mexicana de Beisbol, el reconocimiento en el invierno representa un respaldo a su aporte más allá del bateo. Su desempeño con Tomateros consolidó su perfil como un jardinero confiable en momentos clave.

Con este nombramiento, el pelotero cubano suma un logro individual a su trayectoria reciente y llega a la próxima campaña con Saltillo con el antecedente de haber sido el referente defensivo en el jardín central del circuito invernal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
LMP

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?