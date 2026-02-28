J.P. Martínez, jardinero de Saraperos, gana Guante de Oro con Tomateros en la LMP

El jardinero central de los Saraperos de Saltillo, J.P. Martínez, fue distinguido como Guante de Oro en la más reciente temporada invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, tras su desempeño defensivo con los Tomateros de Culiacán.

El reconocimiento forma parte del Rawlings Gold Glove Award 2025-2026, que distingue a los jugadores más efectivos a la defensiva en cada una de las nueve posiciones. En el caso del cubano, su labor en el jardín central lo colocó como el más consistente del circuito.

Durante 66 encuentros con la novena guinda, Julio Pablo Martínez registró 188 oportunidades en el bosque central y cometió un solo error. Su porcentaje de fildeo fue de .995, cifra que respaldó su elección como el mejor en su posición. A lo largo del calendario invernal mostró regularidad en la lectura de batazos y precisión en los recorridos, elementos que se reflejaron en sus números finales.