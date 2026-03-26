¡Rumbo al Mundial! Jamaica derrota a Nueva Caledonia en Guadalajara y definirá el último boleto ante Congo

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    ¡Rumbo al Mundial! Jamaica derrota a Nueva Caledonia en Guadalajara y definirá el último boleto ante Congo
    Jamaica selló en el Estadio Akron de Guadalajara su pase a la Final del Repechaje Mundialista tras vencer 1-0 a Nueva Caledonia y ahora buscará ante República Democrática del Congo un lugar en la siguiente fase rumbo al Mundial 2026. FOTO: AP

Jamaica derrotó 1-0 a Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Guadalajara y se metió a la Final del Repechaje Mundialista, donde enfrentará el 31 de marzo a República Democrática del Congo por seguir con vida rumbo a la Copa del Mundo 2026

Jamaica cumplió en el Estadio Akron y se instaló en la Final del Repechaje Mundialista luego de imponerse por 1-0 a Nueva Caledonia, en un partido que resolvió desde el primer tiempo y que le permitió dar un paso más en la lucha por un boleto a la Copa del Mundo.

Con este resultado, el conjunto caribeño enfrentará el próximo 31 de marzo a República Democrática del Congo.

El único gol del encuentro cayó temprano, al minuto 18, cuando Bailey-Tye Cadamarteri apareció para marcar y poner al frente a los jamaicanos.

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Esa anotación terminó por definir un duelo cerrado, en el que Jamaica supo administrar la ventaja y contener cualquier intento de reacción de Nueva Caledonia.

Para el complemento, el cuadro jamaiquino movió sus piezas con el ingreso de Bobby De Cordova-Reid al arranque de la segunda mitad, mientras que más adelante también dio entrada a Leon Bailey y Jamal Lowe para refrescar el ataque y manejar el ritmo del juego en la recta final.

Nueva Caledonia buscó responder con modificaciones a lo largo del segundo tiempo, incluyendo los ingresos de Gérard Waia, Lues Waya, Shene Wélépane y Germain Haéwégéné, pero no logró encontrar el gol del empate ante una selección de Jamaica que se mantuvo ordenada y firme en defensa.

Ya en los minutos finales, Jamaica terminó de cerrar el resultado con más ajustes en su alineación, incluyendo las entradas de Damion Lowe y Amari’i Bell, para asegurar la victoria en territorio tapatío y sellar su boleto al duelo decisivo del repechaje.

Ahora, Jamaica se jugará todo el próximo 31 de marzo frente a República Democrática del Congo, en un partido que definirá cuál de las dos selecciones consigue avanzar a la siguiente instancia en la carrera rumbo al Mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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