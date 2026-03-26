¡Rumbo al Mundial! Jamaica derrota a Nueva Caledonia en Guadalajara y definirá el último boleto ante Congo

Jamaica cumplió en el Estadio Akron y se instaló en la Final del Repechaje Mundialista luego de imponerse por 1-0 a Nueva Caledonia, en un partido que resolvió desde el primer tiempo y que le permitió dar un paso más en la lucha por un boleto a la Copa del Mundo. Con este resultado, el conjunto caribeño enfrentará el próximo 31 de marzo a República Democrática del Congo. El único gol del encuentro cayó temprano, al minuto 18, cuando Bailey-Tye Cadamarteri apareció para marcar y poner al frente a los jamaicanos.

Esa anotación terminó por definir un duelo cerrado, en el que Jamaica supo administrar la ventaja y contener cualquier intento de reacción de Nueva Caledonia. Para el complemento, el cuadro jamaiquino movió sus piezas con el ingreso de Bobby De Cordova-Reid al arranque de la segunda mitad, mientras que más adelante también dio entrada a Leon Bailey y Jamal Lowe para refrescar el ataque y manejar el ritmo del juego en la recta final. Nueva Caledonia buscó responder con modificaciones a lo largo del segundo tiempo, incluyendo los ingresos de Gérard Waia, Lues Waya, Shene Wélépane y Germain Haéwégéné, pero no logró encontrar el gol del empate ante una selección de Jamaica que se mantuvo ordenada y firme en defensa.

Ya en los minutos finales, Jamaica terminó de cerrar el resultado con más ajustes en su alineación, incluyendo las entradas de Damion Lowe y Amari’i Bell, para asegurar la victoria en territorio tapatío y sellar su boleto al duelo decisivo del repechaje. Ahora, Jamaica se jugará todo el próximo 31 de marzo frente a República Democrática del Congo, en un partido que definirá cuál de las dos selecciones consigue avanzar a la siguiente instancia en la carrera rumbo al Mundial.

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