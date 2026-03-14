Más de 250 estudiantes competirán en el Torneo Interprepas 2026 de Fútbol Siete en Saltillo

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    Más de 250 estudiantes competirán en el Torneo Interprepas 2026 de Fútbol Siete en Saltillo
    El certamen busca fomentar el deporte, la convivencia y el trabajo en equipo entre jóvenes de nivel medio superior. FOTO: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

La competencia organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, tiene el objetivo de promover el deporte, la convivencia y el trabajo en equipo entre jóvenes

El deporte estudiantil vuelve a colocarse en el centro de la actividad juvenil en Saltillo con la presentación del Torneo Interprepas 2026 de Fútbol Siete, una competencia que reunirá a estudiantes de preparatoria de diferentes instituciones educativas de la ciudad.

La iniciativa es organizada por el Instituto Municipal de la Juventud y contempla la participación de 26 preparatorias, así como la presencia de más de 250 futbolistas que representarán a sus escuelas en este certamen que busca fomentar la convivencia, la disciplina y el trabajo en equipo entre los jóvenes.

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La presentación del torneo estuvo encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, además de representantes de instituciones educativas y autoridades vinculadas al deporte y la educación.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de promover actividades deportivas entre los jóvenes, al señalar que el deporte es una herramienta que contribuye al bienestar de las comunidades y fortalece valores entre quienes lo practican.

“En Saltillo trabajamos todos los días, de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para brindar oportunidades de desarrollo para la juventud e implementar políticas públicas para que la capital de Coahuila sea cada vez una mejor ciudad”, expresó.

Asimismo, Díaz González agradeció a las preparatorias que decidieron sumarse a esta competencia y alentó a los equipos participantes a dar su mejor esfuerzo en cada encuentro.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que el torneo busca generar espacios donde los estudiantes puedan convivir a través del deporte y representar a sus escuelas dentro de un ambiente de respeto y compañerismo.

Detalló que en esta edición participarán instituciones como Cobain, Iesec, Conalep, Ateneo Fuente, Mariano Narváez, Instituto de Ciencias y Humanidades, Instituto América, IDEA, Universidad del Valle de México, Universidad Carolina, CETis 48, CBTis 97, Colegio San José, Instituto Freinet, Cecytec, Cobac y el Centro de Estudios Forestales, entre otras.

Ramírez Espinoza también agradeció el respaldo del gobierno municipal para impulsar programas dirigidos a la juventud, al considerar que estas actividades permiten fortalecer la formación integral de los estudiantes.

En representación de las instituciones participantes, Eduardo Garza Martínez, vicepresidente del Consejo de la Universidad Carolina, reconoció el esfuerzo por abrir espacios deportivos para los jóvenes y los invitó a aprovechar la experiencia que ofrece este torneo.

“Aprovechen esta experiencia como un espacio de convivencia y aprendizaje, pero también continúen preparándose en esta etapa tan importante de su formación académica”, señaló.

A la presentación también asistieron el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón; la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Margarita Briones Aguilar; el síndico José Roberto Gabriel Martínez Salinas; así como autoridades educativas y representantes de distintas instituciones participantes.

El Torneo Interprepas 2026 de Fútbol Siete se perfila así como un espacio donde el deporte servirá como punto de encuentro para estudiantes de diversas preparatorias de Saltillo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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