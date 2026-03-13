Isaac del Toro recupera la maglia azzurra y vuelve a liderar la Tirreno-Adriático 2026

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Deportes
/ 13 marzo 2026
    Isaac del Toro recupera la maglia azzurra y vuelve a liderar la Tirreno-Adriático 2026
    Isaac del Toro recuperó la maglia azzurra como líder de la Tirreno-Adriático 2026 tras finalizar segundo en la quinta etapa de la carrera disputada en Italia. FOTO: MEXSPORT

El ciclista mexicano protagonizó una sólida actuación en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, al terminar segundo en un recorrido de 184 kilómetros

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a colocarse en la cima de la clasificación general de la prestigiosa carrera italiana Tirreno-Adriático 2026 al recuperar la maglia azzurra tras disputarse la quinta etapa del recorrido.

El corredor del equipo UAE Team Emirates XRG finalizó en segundo lugar en la jornada disputada entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, un recorrido de 184 kilómetros marcado por constantes ascensos y ataques en el pelotón.

Ese resultado fue suficiente para retomar el liderato de la clasificación general de la llamada “Carrera de los dos mares”.

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La etapa fue ganada por el danés Michael Valgren, quien cruzó la meta en solitario tras lanzar un ataque en los kilómetros finales.

Del Toro llegó 11 segundos después, superando en el cierre al estadounidense Matteo Jorgenson, lo que le permitió escalar nuevamente al primer puesto de la general.

Con ese resultado, el ciclista originario de Baja California volvió a vestir la maglia azzurra, prenda que identifica al líder de la competencia y que había perdido un día antes en la cuarta etapa, cuando descendió al segundo lugar.

Ventaja en la clasificación general

Tras cinco etapas disputadas, Del Toro se mantiene como el principal candidato al título con 23 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari, mientras que Jorgenson aparece tercero a 34 segundos y Primož Roglič se ubica cuarto a 44 segundos.

La competencia todavía no está definida, ya que restan dos jornadas y una de ellas es considerada la etapa reina, con final en Camerino y rampas que alcanzan pendientes cercanas al 18 por ciento, terreno donde se espera una batalla decisiva por el título.

Con esta actuación, el mexicano confirma el gran momento que atraviesa en el ciclismo internacional y se mantiene como uno de los nombres a seguir en el pelotón mundial rumbo al cierre de la Tirreno-Adriático 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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