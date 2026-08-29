Mateo Chávez firma un golazo y asistencia en goleada del AZ Alkmaar

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    Mateo Chávez firma un golazo y asistencia en goleada del AZ Alkmaar
    Mateo Chávez celebró su primer gol de la temporada tras vencer al portero con un potente zurdazo. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El lateral mexicano colaboró en dos anotaciones y se consolidó como una de las figuras del conjunto neerlandés, que mantiene paso perfecto en la Eredivisie

Mateo Chávez brilló en Países Bajos. El lateral mexicano marcó y dio una asistencia en la victoria 5-2 del AZ Alkmaar sobre Go Ahead Eagles, que mantuvo el paso perfecto tras cuatro jornadas de la Eredivisie 2026-2027.

El canterano de Chivas fue titular en el AFAS Stadion y se convirtió en una de las figuras.

Primero apareció al minuto 49, cuando mandó desde la izquierda un servicio preciso para que Lewis Schouten llegara al área y firmara el 3-1. Fue la tercera asistencia de Chávez en el campeonato.

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¿Cómo fue el golazo de Mateo Chávez?

La acción que encendió al estadio llegó al 68’. Go Ahead Eagles intentó salir desde el fondo, pero el mexicano recuperó la pelota y prolongó el ataque.

Tras recibir nuevamente dentro del área, cargado hacia el costado izquierdo, soltó un potente zurdazo que golpeó el travesaño antes de entrar. El disparo significó el 4-1 y su primer gol de la temporada.

El defensor de 22 años abandonó la cancha al 83’, ovacionado por los 18 mil 312 aficionados que acudieron al inmueble de Alkmaar.

AZ Alkmaar mantiene su paso perfecto

Dave Kwakman abrió el marcador al minuto 7 con un disparo desde fuera del área. Victor Edvardsen empató al 23’, aunque Ro-Zangelo Daal devolvió la ventaja al conjunto local antes del descanso.

En el complemento llegaron los tantos de Schouten y Chávez, mientras Daal completó su doblete al 86’. Mathis Suray cerró la cuenta visitante en tiempo agregado.

Con el 5-2, el equipo dirigido por Leeroy Echteld llegó a 12 puntos y tomó provisionalmente el liderato de la Eredivisie. Además de su aporte ofensivo, Mateo Chávez confirmó que se ha consolidado como titular por la banda izquierda.

El próximo compromiso del AZ Alkmaar será el domingo 6 de septiembre, cuando visite al SC Heerenveen.

Chávez llegará a ese encuentro con un gol y tres asistencias en la liga, números que fortalecen su candidatura para seguir siendo considerado por la Selección Mexicana. Su aporte lo pone entre los mexicanos a seguir en el futbol europeo.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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