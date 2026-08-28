Europa League: Juventus y Milan desafían a Mateo Chávez y la Hormiga

Mateo Chávez y Armando “Hormiga” González ya tienen ruta en la Europa League 2026-2027. El sorteo de este viernes 28 de agosto, celebrado en Mónaco, dejó a Juventus, Benfica y Milan entre los principales desafíos de los mexicanos, que no se enfrentarán en la fase de liga. Los canteranos de Chivas vivirán momentos distintos: Chávez afronta su segunda temporada con el AZ Alkmaar de Países Bajos; González acaba de incorporarse al Olympiacos de Grecia y buscará abrirse espacio en su primera aventura europea.

Ambos clubes partieron del Bombo 1, condición que no los eximió de cruzarse con adversarios de mayor tradición. MATEO CHÁVEZ, ANTE JUVENTUS Y BENFICA El AZ recibirá a Juventus, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Hapoel Beer-Sheva. Como visitante jugará contra Benfica, Sparta Praga, Sunderland y Ararat-Armenia: un recorrido que combina clubes históricos con viajes a Portugal, República Checa, Inglaterra y Armenia.

Para Chávez, el duelo ante la Juventus y la salida a Lisboa aparecen como las pruebas de mayor cartel. El reto del conjunto neerlandés será aprovechar su localía y sumar fuera para mantenerse en la pelea por la clasificación. LA HORMIGA GONZÁLEZ TIENE AL MILAN EN LA MIRA Olympiacos será local frente a Milan, Sparta Praga, Jagiellonia y Hoffenheim; visitará a Olympique de Marsella, Rennes, Celje y Torreense.

El atacante mexicano tendrá la posibilidad de medirse con el gigante italiano y afrontar dos escalas en Francia. La exigencia será doble para González: adaptarse a su nuevo club y competir por minutos en una vitrina continental. Un eventual cruce con Chávez deberá esperar a las eliminatorias y dependerá del avance y la ubicación de ambos equipos. ¿CUÁNDO EMPIEZA LA EUROPA LEAGUE? La fase de liga arrancará el 16 y 17 de septiembre de 2026 y concluirá el 28 de enero de 2027. Cada club disputará ocho encuentros, cuatro en casa y cuatro fuera, dentro de una tabla general de 36 participantes. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final; del noveno al puesto 24 jugarán un repechaje y los demás quedarán eliminados. La final será el 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, Alemania. Los rivales ya están definidos; falta conocer el orden y los horarios de los partidos.