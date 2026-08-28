Europa League: Juventus y Milan desafían a Mateo Chávez y la Hormiga

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    Europa League: Juventus y Milan desafían a Mateo Chávez y la Hormiga
    Mateo Chávez, con AZ Alkmaar, y Armando González, con Olympiacos, buscarán un lugar en las eliminatorias de la Europa League. FOTOS: ESPECIAL

AZ Alkmaar y Olympiacos disputarán ocho partidos cada uno; los canteranos de Chivas no se enfrentarán en la fase de liga

Mateo Chávez y Armando “Hormiga” González ya tienen ruta en la Europa League 2026-2027.

El sorteo de este viernes 28 de agosto, celebrado en Mónaco, dejó a Juventus, Benfica y Milan entre los principales desafíos de los mexicanos, que no se enfrentarán en la fase de liga.

Los canteranos de Chivas vivirán momentos distintos: Chávez afronta su segunda temporada con el AZ Alkmaar de Países Bajos; González acaba de incorporarse al Olympiacos de Grecia y buscará abrirse espacio en su primera aventura europea.

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Ambos clubes partieron del Bombo 1, condición que no los eximió de cruzarse con adversarios de mayor tradición.

MATEO CHÁVEZ, ANTE JUVENTUS Y BENFICA

El AZ recibirá a Juventus, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Hapoel Beer-Sheva. Como visitante jugará contra Benfica, Sparta Praga, Sunderland y Ararat-Armenia: un recorrido que combina clubes históricos con viajes a Portugal, República Checa, Inglaterra y Armenia.

Para Chávez, el duelo ante la Juventus y la salida a Lisboa aparecen como las pruebas de mayor cartel.

El reto del conjunto neerlandés será aprovechar su localía y sumar fuera para mantenerse en la pelea por la clasificación.

LA HORMIGA GONZÁLEZ TIENE AL MILAN EN LA MIRA

Olympiacos será local frente a Milan, Sparta Praga, Jagiellonia y Hoffenheim; visitará a Olympique de Marsella, Rennes, Celje y Torreense.

El atacante mexicano tendrá la posibilidad de medirse con el gigante italiano y afrontar dos escalas en Francia.

La exigencia será doble para González: adaptarse a su nuevo club y competir por minutos en una vitrina continental.

Un eventual cruce con Chávez deberá esperar a las eliminatorias y dependerá del avance y la ubicación de ambos equipos.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA EUROPA LEAGUE?

La fase de liga arrancará el 16 y 17 de septiembre de 2026 y concluirá el 28 de enero de 2027.

Cada club disputará ocho encuentros, cuatro en casa y cuatro fuera, dentro de una tabla general de 36 participantes.

Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final; del noveno al puesto 24 jugarán un repechaje y los demás quedarán eliminados.

La final será el 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, Alemania. Los rivales ya están definidos; falta conocer el orden y los horarios de los partidos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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