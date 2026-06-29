Matías Almeyda lanza mensaje a la FIFA: “Tiene que agradecerle a los mexicanos” por el Mundial 2026

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    Matías Almeyda lanza mensaje a la FIFA: “Tiene que agradecerle a los mexicanos” por el Mundial 2026
    El técnico de Rayados afirmó que los seguidores mexicanos llenan los estadios y apoyan a selecciones de distintas partes del mundo. FOTO: MEXSPORT

El técnico destacó el ambiente que genera la afición mexicana, aseguró que la FIFA debería reconocer su aporte dentro y fuera de los estadios y expresó su confianza en que la Selección Mexicana puede aspirar a disputar la Final

Matías Almeyda consideró que el ambiente generado por la afición mexicana durante la Copa del Mundo de 2026 se ha convertido en uno de los principales atractivos del torneo y aseguró que la FIFA debería reconocer el papel que desempeñan los seguidores nacionales por la respuesta que han mostrado en las sedes mundialistas.

El entrenador de Rayados habló del tema al término de un entrenamiento del conjunto regiomontano, donde destacó la manera en que los aficionados mexicanos han llenado los estadios y han convertido cada partido disputado en territorio nacional en una celebración, sin importar qué selecciones estén sobre el terreno de juego.

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Destaca el respaldo en cada partido

El estratega argentino señaló que el entusiasmo del público mexicano trasciende el apoyo a la Selección Mexicana, ya que también respalda a representativos de otros países que participan en la justa mundialista.

”Yo digo que la FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos porque le llenan todos los estadios, se convierten en apoyo a Corea del Sur, apoyan a Holanda; el mexicano vive el fútbol como una fiesta”, expresó.

Para Almeyda, esa capacidad de involucrarse en cada encuentro ha sido uno de los aspectos más representativos del Mundial celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Consideró que el aficionado aporta un ambiente que distingue a la competencia.

También destaca el impacto económico

Además del ambiente en las tribunas, el director técnico señaló que la presencia masiva de aficionados representa un beneficio económico para la organización del torneo.

Indicó que los estadios registran una importante actividad comercial durante los partidos gracias al consumo de alimentos, bebidas y artículos oficiales.

”Le llenan los estadios, le consumen todo lo que se vende y están dejando un número importante. Así que viva México porque le da alegría acá, en Estados Unidos, en Canadá; va a haber mexicanos por todos lados”, comentó.

Reconoce las sedes mexicanas

Almeyda también elogió el trabajo realizado en las tres ciudades mexicanas que albergan partidos del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Afirmó que los estadios ofrecen condiciones para recibir un evento de esta magnitud y felicitó a quienes participaron en la preparación de los inmuebles.

”Los escenarios que eligieron para jugar en México son impresionantes. Es para felicitarlos por cómo han puesto los estadios”, señaló.

Antes de concluir, el entrenador envió un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana e invitó a mantener la confianza en el equipo nacional durante el resto del torneo.

”El tema es si México llega a la Final, hay que creer más y hay que creer en el mexicano porque lo pueden lograr”, concluyó Almeyda.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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