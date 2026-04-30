¿Quién será el nuevo DT de Monterrey? Rayados busca relevo tras la salida de Nicolás Sánchez para el Apertura 2026

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Fútbol
/ 30 abril 2026
    ¿Quién será el nuevo DT de Monterrey? Rayados busca relevo tras la salida de Nicolás Sánchez para el Apertura 2026
    Nicolás Sánchez dejó de ser director técnico de Rayados de Monterrey tras el fracaso del Clausura 2026, mientras la directiva busca nuevo entrenador para el Apertura 2026. FOTO: ESPECIAL

Monterrey hizo oficial la salida de Nico como director técnico tras el fracaso del Clausura 2026; Martín Anselmi, Matías Almeyda, Hernán Crespo y Nicolás Larcamón aparecen entre las opciones para el banquillo albiazul

Rayados de Monterrey abrió una nueva etapa de reconstrucción. El club regiomontano confirmó que Nicolás Sánchez dejó de ser director técnico del primer equipo varonil, luego de un semestre marcado por la irregularidad, la eliminación temprana y la presión de una afición que exige respuestas inmediatas rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX.

La institución informó que la salida se dio “de mutuo acuerdo” y agradeció el profesionalismo, compromiso y liderazgo del exdefensor argentino, quien había tomado el cargo de manera interina tras la salida de Domènec Torrent.

Con su salida también concluyó la etapa de su cuerpo técnico, integrado por nombres como Severo Meza, Esteban Landázabal y Vicente Espadas, de acuerdo con el comunicado del club.

El paso de Sánchez por el banquillo de Monterrey fue breve y complicado. Dirigió 12 encuentros, logrando solo dos victorias, cuatro empates y seis derrotas, dejando al equipo en la posición 13 y sin clasificar a la Liguilla.

El golpe deportivo fue mayor porque Rayados cerró una de sus campañas más bajas en años recientes y no logró sostenerse como candidato al título pese a contar con una de las plantillas más poderosas de la Liga MX. Ahora, la directiva albiazul trabaja contra reloj para definir al nuevo entrenador de cara al Apertura 2026.

ANSELMI, ALMEYDA, CRESPO Y LARCAMÓN, POSIBLES DTS DE RAYADOS

Entre los nombres que han sido colocados en la órbita de Rayados aparecen Martín Anselmi, Matías Almeyda, Hernán Crespo y Nicolás Larcamón, todos perfiles con experiencia reciente o trayectoria internacional. Otros reportes colocan a Larcamón como una de las opciones que tomó fuerza tras su salida de Cruz Azul.

Asimismo se señala que Rayados habría analizado perfiles como Anselmi, Almeyda y Crespo, aunque hasta ahora no existe un acuerdo definitivo con ninguno. El reto no será menor. Monterrey necesita un técnico que pueda ordenar un vestidor de alta exigencia, reconstruir la confianza deportiva y devolver al club a los primeros planos de la Liga MX.

Tras la salida de Nicolás Sánchez, Rayados entra a un verano clave: elegir bien al nuevo entrenador será el primer paso para intentar recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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