¿Messi debió ser expulsado? La polémica entrada que encendió el Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

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    ¿Messi debió ser expulsado? La polémica entrada que encendió el Argentina vs Argelia en el Mundial 2026
    El árbitro Szymon Marciniak no mostró tarjeta a Messi tras la dura acción sobre Mandi. FOTO: X

El capitán argentino fue protagonista en la victoria de la Albiceleste, pero una dura acción sobre Aïssa Mandi abrió el debate arbitral

Lionel Messi volvió a colocarse en el centro de la conversación mundialista, aunque esta vez no solo por su peso histórico con Argentina, sino por una jugada que encendió la polémica en el debut de la Albiceleste ante Argelia dentro del Mundial 2026.

En un partido que terminó con triunfo argentino 3-0, el capitán de la Albiceleste protagonizó una entrada temeraria sobre Aïssa Mandi al minuto 30, acción que generó reclamos inmediatos por parte del conjunto africano y abrió el debate en redes sociales: ¿Messi debió ser expulsado?

La jugada ocurrió cuando el ‘10’ argentino intentó recuperar el balón y terminó impactando con los tachones la zona del gemelo derecho del defensor argelino.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/messi-hace-historia-iguala-record-de-klose-en-la-goleada-3-0-de-argentina-sobre-argelia-PD21444946

Pese a la dureza de la acción, el árbitro Szymon Marciniak no mostró tarjeta amarilla ni roja, mientras que el VAR tampoco llamó al silbante para revisar la jugada en el monitor.

La decisión generó división entre aficionados y analistas arbitrales. Para algunos, la entrada de Messi debía ser sancionada con tarjeta roja directa por el uso de fuerza excesiva y el riesgo de lesión para el rival.

Para otros, la acción quedó en una zona gris del reglamento, al considerar que no hubo intención evidente de agredir, aunque sí una imprudencia clara.

El exárbitro Iturralde González calificó la jugada como “casi naranja”, una forma de señalar que la acción estuvo al límite entre la amarilla y la roja. Sin embargo, también apuntó que, como mínimo, Marciniak debió mostrar tarjeta amarilla al capitán argentino, algo que finalmente no ocurrió.

La polémica aumentó porque Messi ya había sido protagonista positivo del encuentro, luego de marcar en el arranque del partido y emocionar a la afición argentina en su sexta Copa del Mundo.

Sin embargo, la entrada sobre Mandi dejó una mancha en una actuación que, hasta ese momento, parecía encaminada únicamente a los reflectores deportivos.

Argentina, vigente campeona del mundo, inició con autoridad su defensa del título, pero el debate arbitral acompañará el análisis del partido.

La Albiceleste sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J, aunque Argelia terminó con la sensación de que la historia del encuentro pudo cambiar si Messi era sancionado con expulsión.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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