¡Messi hace historia! Iguala récord de Klose en la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia

Argentina no necesitó pedir permiso para recordar por qué llegó al Mundial 2026 con la estrella de campeón sobre el pecho. La Albiceleste debutó con una goleada 3-0 ante Argelia en Kansas City, en una noche que volvió a pertenecerle a Lionel Messi, dueño de la pelota, del ritmo, del marcador y de otra página histórica en las Copas del Mundo. El capitán argentino firmó un triplete que convirtió el estreno del Grupo J en una exhibición de autoridad.

Primero abrió el camino con un zurdazo de colección al minuto 17; después aprovechó un error del arquero para ampliar la ventaja al 60’; y al 76’ cerró la cuenta con la calma de quien sigue jugando el torneo más grande del planeta como si el tiempo no pasara. La victoria tuvo forma de golpe sobre la mesa. Argentina manejó la posesión, jugó con paciencia y encontró en Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez el equilibrio necesario para que Messi pudiera aparecer donde más daño hace. Argelia intentó responder con destellos de Maza, Chaibi y Riyad Mahrez, pero nunca logró romper el orden defensivo de los campeones del mundo.

La noche, sin embargo, quedó marcada por el número 16. Con sus tres goles ante Argelia, Messi alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. El alemán había dejado la marca en 16 tantos, mientras que el argentino llegó al torneo con 13 y necesitaba exactamente un triplete para igualarlo. El registro engrandece aún más una carrera que parecía no tener capítulos pendientes. Messi ya era el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales y, con su presencia ante Argelia, extendió esa marca en su sexta Copa del Mundo. También igualó el récord de anotar en cinco ediciones distintas del torneo, una cifra que lo mantiene en la conversación directa con Cristiano Ronaldo dentro de las marcas más longevas del futbol internacional. Argentina, además, evitó cualquier fantasma de campeón defensor. A diferencia de otros monarcas que tropezaron en su estreno, el equipo de Lionel Scaloni arrancó con contundencia, portería en cero y una versión reconocible: intensidad medida, circulación limpia y una dependencia natural, pero no forzada, de su capitán. Argelia salió golpeada, no solo por el marcador, sino por la sensación de haber corrido detrás de una historia ajena. Su regreso mundialista comenzó con una derrota pesada, mientras que Argentina tomó el liderato emocional del Grupo J y dejó claro que su defensa del título no será simbólica: será competitiva, ambiciosa y todavía con Messi como bandera.

A los 38 años, el rosarino volvió a levantar al público de sus asientos. No fue nostalgia. Fue vigencia pura. Y mientras Argentina celebró sus primeros tres puntos, el Mundial 2026 recibió una advertencia: Messi no vino únicamente a despedirse; vino a seguir escribiendo récords.

Récords de Messi tras Argentina 3-0 Argelia - Igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 tantos. - Extendió su récord de partidos jugados en Copas del Mundo, marca que ya lideraba antes del torneo. - Disputó su sexto Mundial, una cifra inédita al momento de su debut en 2026. - Igualó el registro de anotar en cinco Mundiales distintos, tras marcar en 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.

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