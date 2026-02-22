Johan Vásquez y Mateo Chávez, pilares defensivos del Tricolor, titulares en triunfos de Genoa y AZ
Los defensores mexicanos fueron titulares en las victorias de sus equipos en las ligas de Italia y Países Bajos
Los defensores mexicanos Johan Vásquez y Mateo Chávez fueron protagonistas este domingo dentro de las filas de sus clubes en Europa, siendo titulares y cumpliendo papel clave en las victorias de Genoa (3-0 sobre Torino) en la Serie A italiana y AZ Alkmaar (3-1 ante Sparta Rotterdam) en la Eredivisie neerlandesa.
En el Stadio Luigi Ferraris, Genoa dominó el duelo frente a Torino con un contundente 3-0, impulsado por los goles de Brooke Norton-Cuffy, Caleb Ekuban y Junior Messias.
El zaguero mexicano Johan Vásquez fue titular, formando parte de la línea defensiva que mantuvo la portería en cero ante el conjunto piamontés.
Según el registro de alineaciones oficiales, Vásquez inició el partido dentro de la zaga y completó los 90 minutos en cancha, mostrando solidez como habitual capitán del equipo.
Por su parte, en Países Bajos, AZ Alkmaar se impuso 3-1 a Sparta Rotterdam en la Eredivisie.
Chávez, defensor mexicano que alterna como lateral y central, fue titular con el 15 en la camiseta y disputó alrededor de 78 minutos antes de ser sustituido, contribuyendo a la estructura defensiva que permitió a su equipo asegurar la victoria.
El mexicano participó activamente en la construcción del juego desde atrás y ayudó a mantener el control defensivo antes de su salida.
El mexicano participó activamente en la construcción del juego desde atrás y ayudó a mantener el control defensivo antes de su salida.

Ambas actuaciones reflejan cómo Vásquez y Chávez continúan consolidándose como piezas confiables en la zaga de sus respectivos clubes, aportando regularidad desde el fondo y destacando entre los futbolistas mexicanos que militan en Europa.