Johan Vásquez y Mateo Chávez, pilares defensivos del Tricolor, titulares en triunfos de Genoa y AZ

Los defensores mexicanos Johan Vásquez y Mateo Chávez fueron protagonistas este domingo dentro de las filas de sus clubes en Europa, siendo titulares y cumpliendo papel clave en las victorias de Genoa (3-0 sobre Torino) en la Serie A italiana y AZ Alkmaar (3-1 ante Sparta Rotterdam) en la Eredivisie neerlandesa.

En el Stadio Luigi Ferraris, Genoa dominó el duelo frente a Torino con un contundente 3-0, impulsado por los goles de Brooke Norton-Cuffy, Caleb Ekuban y Junior Messias.

El zaguero mexicano Johan Vásquez fue titular, formando parte de la línea defensiva que mantuvo la portería en cero ante el conjunto piamontés.

TE PUEDE INTERESAR: Muere aficionado tras riña entre porras de Celaya y Racing de Veracruz en la Liga Premier MX