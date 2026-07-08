México aprueba su Mundial: afición otorga 8.5 al Tri tras su actuación en 2026

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    México aprueba su Mundial: afición otorga 8.5 al Tri tras su actuación en 2026
    Gilberto Mora y Raúl Jiménez acompañaron a Julián Quiñones entre los futbolistas mejor valorados por los aficionados. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La afición mexicana calificó con 8.5 la actuación de la Selección Nacional en el Mundial 2026, mientras que Julián Quiñones fue reconocido como el jugador más destacado y favorito de los seguidores

La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de 2026 dejó una percepción positiva entre la mayoría de la afición, pese a que el equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a Inglaterra. De acuerdo con una encuesta nacional publicada por El Financiero, el representativo nacional recibió una calificación promedio de 8.5 por parte de las personas consultadas.

El estudio, realizado entre el 6 y el 7 de julio, muestra que el desempeño del conjunto dirigido por Javier Aguirre fue bien valorado por los aficionados, quienes reconocieron tanto el rendimiento del equipo como el ambiente generado durante el torneo.

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La encuesta también evaluó al estratega mexicano. Aguirre obtuvo una calificación de 7.9, mientras que la afición fue la mejor valorada de los tres rubros principales, con una nota de 8.6, apenas una décima por encima de la obtenida por la Selección.

Uno de los apartados más destacados del sondeo fue el relacionado con los futbolistas. Julián Quiñones encabezó la lista de los jugadores mexicanos mejor evaluados, al recibir una calificación de 9.3 sobre 10. Su desempeño durante el certamen lo colocó como el elemento más reconocido por los seguidores del Tri.

Detrás de Quiñones aparecieron Raúl Jiménez, con 8.9, y el joven Gilberto Mora, quien alcanzó una valoración de 8.8. También figuraron entre los mejor calificados el portero Raúl “Tala” Rangel y Roberto “Piojo” Alvarado, ambos con una nota de 8.6.

Además de evaluar el rendimiento, la encuesta preguntó por el jugador favorito de la afición mexicana. Nuevamente, Quiñones encabezó las preferencias con el 29 por ciento de las menciones. Gilberto Mora ocupó la segunda posición con 15 por ciento, mientras que Raúl Jiménez apareció en tercer lugar con el 10 por ciento.

El ejercicio también incluyó una valoración de algunas figuras internacionales que participaron en el Mundial. El delantero noruego Erling Haaland fue el mejor evaluado por los encuestados con una calificación de 9.0. Muy cerca se ubicó el francés Kylian Mbappé, con 8.9.

El tercer puesto correspondió al inglés Jude Bellingham, quien obtuvo 8.8 tras su actuación en el torneo. Más abajo aparecieron Cristiano Ronaldo y el guardameta caboverdiano Vozinha, ambos con 8.5, seguidos por Lionel Messi con 8.4.

Incluso Harry Kane, autor del gol que significó la eliminación de México en octavos de final, recibió una valoración positiva de 8.0, superior a la obtenida por varios integrantes del conjunto mexicano.

Respecto al desenlace del campeonato, Francia es señalada como la principal candidata al título con el 25 por ciento de las preferencias, seguida por Argentina con el 20 por ciento. Noruega aparece con el 15 por ciento, España con el 14 e Inglaterra con el 10.

Otro dato que destacó en la encuesta de El Financiero fue el crecimiento del interés por el Mundial. Según los resultados, el seguimiento del torneo pasó de 40 a 67 por ciento en apenas unos días, reflejando el impacto que tuvo la actuación de México y el desarrollo de la justa entre el público nacional.

Con información de El Financiero

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Es un diario mexicano de circulación nacional especializado en economía, finanzas, negocios y política que se imprime en la Ciudad de México. Es propiedad de Grupo Multimedia Lauman.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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