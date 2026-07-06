¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó tristeza entre la afición, pero también respuestas sobre el futuro de la selección. La derrota 3-2 ante Inglaterra puso fin al proceso encabezado por Javier Aguirre y abrió oficialmente una nueva etapa que tendrá como objetivo llegar al Mundial de 2030 con una generación más consolidada y un proyecto encabezado por Rafael Márquez. Durante cinco partidos, el Tricolor mostró dos caras. Encontró variantes ofensivas, descubrió jóvenes con personalidad y consiguió su mejor fase de grupos en una Copa del Mundo, pero también volvió a exhibir problemas defensivos en el momento de mayor exigencia. Ahora comienza un periodo de reconstrucción en el que habrá que decidir quiénes serán la base del siguiente ciclo y quiénes difícilmente volverán a vestir la camiseta nacional.

LOS JUGADORES QUE SALIERON FORTALECIDOS Más allá de la eliminación, varios futbolistas terminaron el Mundial con mayor crédito dentro de la selección. Julián Quiñones fue el jugador más determinante del equipo. Sus cuatro anotaciones y su capacidad para aparecer en los partidos importantes lo convierten en el referente ofensivo para los próximos años. Roberto Alvarado también confirmó que puede ser titular indiscutible. Fue constante, generó peligro por la banda derecha y colaboró tanto en ataque como en labores defensivas. En la zona baja, Johan Vásquez dio un paso al frente como líder de la defensa. Su regularidad lo coloca como el central alrededor del cual puede construirse la nueva zaga mexicana. Otro de los grandes ganadores fue Erik Lira. Aunque su trabajo pasó desapercibido para muchos, fue uno de los futbolistas más equilibrados del torneo y demostró que puede ser una pieza fija en el mediocampo. La revelación fue Gilberto Mora. El joven mediocampista respondió a la presión del escenario más importante del futbol mundial con personalidad, visión de juego y capacidad para asumir responsabilidades. El error que cometió frente a Inglaterra no cambia la impresión que dejó durante todo el torneo. También dejaron argumentos para seguir siendo considerados Mateo Chávez, Obed Vargas y Raúl Rangel, quienes aprovecharon cada oportunidad para demostrar que están listos para asumir un rol más importante.

¿QUIÉNES QUEDARON A DEBER? El siguiente proceso también obligará a realizar una evaluación de jugadores que no consiguieron el rendimiento esperado. Edson Álvarez vivió un torneo irregular y nunca logró convertirse en el líder que México necesitaba en la mitad de la cancha. Luis Romo alternó actuaciones destacadas con otras donde sufrió frente a equipos físicamente superiores. En ataque, Santiago Giménez volvió a quedarse lejos de las expectativas. Las oportunidades que recibió no lograron traducirse en goles ni en un impacto constante dentro del funcionamiento colectivo. Orbelín Pineda, Alexis Vega, César Huerta, Guillermo Martínez y Armando González tampoco lograron aprovechar los minutos que recibieron desde la banca. En defensa, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez siguen siendo jugadores de experiencia, pero sus dificultades para defender espacios largos vuelven a abrir el debate sobre la necesidad de renovar las laterales.

LOS JUGADORES QUE MERECEN UNA OPORTUNIDAD EN EL TRI El relevo generacional no dependerá únicamente de quienes estuvieron en el Mundial. Marcel Ruiz aparece como uno de los principales candidatos para convertirse en pieza importante una vez recuperado completamente de su lesión. Su calidad con el balón puede aportar creatividad al mediocampo. Carlos Rodríguez también podría regresar tras el nivel mostrado con Cruz Azul, mientras que Diego Lainez, Jordan Carrillo y Jorge Ruvalcaba ofrecen opciones para incrementar la competencia en las bandas. En defensa, Everardo López y Denzell García representan alternativas jóvenes para fortalecer la central, mientras que Rodrigo Huescas y Julián Araujo podrían solucionar una posición donde México sufrió durante el torneo si consiguen dejar atrás sus problemas físicos.

RAFA MÁRQUEZ TOMA EL MANDO RUMBO A 2030 La eliminación también marcó el final de la etapa de Javier Aguirre. Aunque falta la confirmación oficial de la Federación Mexicana de Futbol, Rafael Márquez asumirá el proyecto rumbo al Mundial de 2030, una transición que estaba contemplada desde el inicio del proceso. El exdefensor recibirá una selección que ya cuenta con una base interesante de jóvenes, pero que todavía necesita corregir problemas defensivos, mejorar el manejo de los partidos y encontrar una identidad más definida frente a rivales de alto nivel. Su principal misión será consolidar a futbolistas como Gilberto Mora, Mateo Chávez, Erik Lira y Raúl Rangel sin perder el liderazgo de elementos experimentados como Johan Vásquez o Julián Quiñones.

EL RETIRO DE GUILLERMO OCHOA MARCA EL FIN DE UNA ERA Mientras comienza una nueva etapa, otra llegó a su fin. Guillermo Ochoa puso punto final a su carrera profesional después de seis convocatorias mundialistas. La imagen del guardameta caminando solo sobre la cancha del Estadio Ciudad de México, con las tribunas casi vacías tras la eliminación, terminó por convertirse en una de las postales del torneo. Con su retiro también concluye una era para la selección mexicana y se abre definitivamente la competencia por el arco nacional.

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¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR MÉXICO? El tiempo de reconstrucción será corto. La primera prueba oficial para Rafael Márquez llegará con la Concacaf Nations League de 2027. Ese mismo año también se disputará la Copa Oro y, en septiembre, comenzará la eliminatoria rumbo al Mundial de 2030. Posteriormente, México volverá a disputar la Nations League y la Copa Oro en 2029, competencias que servirán para consolidar al grupo que buscará competir en la próxima Copa del Mundo. El Mundial de 2026 terminó antes de lo esperado para el Tricolor, pero también dejó una conclusión clara: la siguiente generación ya dio señales de estar lista. El reto será convertir ese talento en un equipo capaz de competir de forma consistente durante los próximos cuatro años.

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