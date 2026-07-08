Isaac del Toro mantiene el octavo lugar general en el Tour de Francia 2026

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    Isaac del Toro mantiene el octavo lugar general en el Tour de Francia 2026
    El ciclista mexicano completó el recorrido en 3 horas, 29 minutos y 21 segundos para conservar la octava posición general. FOTO: EFE

El mexicano llegó con el grupo de favoritos y evitó pérdidas de tiempo ante los principales aspirantes al maillot amarillo

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa firme entre los mejores del Tour de Francia 2026. Luego de disputarse la quinta etapa de la competencia, el corredor del UAE Team Emirates mantuvo la octava posición de la clasificación general al finalizar en el lugar 32 de la jornada.

La etapa estuvo marcada por un desenlace veloz en el que el neerlandés Olav Kooij se impuso en el sprint final para quedarse con la victoria del día. Kooij completó el recorrido en un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 7 segundos, superando al resto del pelotón en los metros decisivos.

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Por su parte, Del Toro cruzó la meta con registro de 3 horas, 29 minutos y 21 segundos, integrando el grupo de corredores que llegó apenas 14 segundos después del ganador. Ese resultado le permitió evitar pérdidas significativas frente a los principales aspirantes al título y conservar su posición dentro de los diez mejores de la clasificación general.

A lo largo de la jornada, el mexicano de 22 años mostró una estrategia conservadora, respaldado por el trabajo colectivo de sus compañeros del UAE Team Emirates. El equipo se mantuvo atento durante los momentos clave del recorrido para proteger a sus líderes y evitar contratiempos en una etapa que, aunque no presentaba grandes dificultades montañosas, sí exigía concentración por la velocidad del cierre.

Entre los corredores que también llegaron en el grupo principal estuvieron el esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard, dos de los nombres más destacados en la lucha por el maillot amarillo. La llegada compacta de los favoritos provocó que no hubiera modificaciones relevantes en los primeros puestos de la clasificación.

Con cinco etapas disputadas, Del Toro sigue consolidando una actuación consistente en su debut como protagonista dentro de la ronda francesa. Su permanencia en el octavo lugar refleja la regularidad mostrada durante la primera semana de competencia y lo mantiene en una posición favorable de cara a los próximos desafíos del recorrido.

Las etapas venideras podrían comenzar a marcar diferencias más amplias entre los contendientes, por lo que el mexicano buscará mantenerse cerca de los líderes y aprovechar cada oportunidad para seguir escalando posiciones en la carrera más importante del ciclismo mundial.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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