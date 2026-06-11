México vs. Sudáfrica: Sigue AQUÍ los momentos que enmarcan el primer juego del Mundial 2026

México confirmó su protagonismo en esta inauguración de la Copa del Mundo. En su primer partido contra Sudáfrica, la Selección Nacional emocionó a su afición con inolvidables momentos que han enmarcado el primer tiempo. Tan solo en los minutos iniciales, el estadio se conmocionó con el tiro libre de Brian Gutiérrez, en el minuto 3, luego de una falta cerca del área de Sudáfrica. Posteriormente, se registró un disparo de frente al portero de Raúl Jiménez, en el minuto 4, que sacó el guardameta visitante.

Tras instantes de fuerte tensión, México anotó el primer gol de este torneo mundial, gracias a la jugada de Julián Quiñones, en el minuto 9. Esto sucedió luego de una pérdida de balón por parte de los Bafana Bafana, anotación que los jugadores fueron a celebrar con la banca del Tri. Luego de una jugada colectiva entre Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, el lateral mexicano sirvió para Quiñones, quien mandó un trallazo por encima de la meta rival.

La primera de peligro para Sudáfrica llegó al 23’, con un tiro libre de los Bafana Bafana que acabó en un rechace de la defensa azteca. Hasta el minuto 29, los de amarillo tuvieron su siguiente acercamiento, sin embargo, terminó en un fuera de lugar, cuando se pensaba que sería un cobro de esquina. Al 34’, Sudáfrica se volvió a acercar a la meta de Rangel, con un cabezazo que se fue por un lado del arco. Luego de tocar el balón sin descanso alguno, el esférico quedó en los pies de Álvaro Fidalgo, quien tocó de manera bombeada para Jiménez.

Unos segundos más tarde, en jugada colectiva entre Jiménez y Gutiérrez, Quiñones tiró al arco rival y la puso en el poste (se agregaron 4 minutos adicionales). Cerca del silbatazo para mandar al segundo tiempo, Gutiérrez tuvo en sus pies el 2-0, pero el tiro fue bajo en potencia y se fue a un costado.

EL SEGUNDO TIEMPO ARRANCA CON TARJETA ROJA No había pasado el primer minuto y Brian Gutiérrez, tras un primer intento de Fidalgo, la prendió de volea, siendo la primera llegada de México en el segundo tiempo. Dos minutos más tarde, Julián envió un balón bombeado que Williams retuvo sin problema. Luego, vino una tarjeta roja para Sphephelo Sithole quien empujó sin medida a Brian Gutiérrez, luego de que este se internara en el área chica de Sudáfrica.