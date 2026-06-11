México vs. Sudáfrica: Sigue AQUÍ los momentos que enmarcan el primer juego del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: Sigue AQUÍ los momentos que enmarcan el primer juego del Mundial 2026

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Un tiro libre y un primer gol enmarcan los minutos iniciales del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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México confirmó su protagonismo en esta inauguración de la Copa del Mundo. En su primer partido contra Sudáfrica, la Selección Nacional emocionó a su afición con inolvidables momentos que han enmarcado el primer tiempo.

Tan solo en los minutos iniciales, el estadio se conmocionó con el tiro libre de Brian Gutiérrez, en el minuto 3, luego de una falta cerca del área de Sudáfrica. Posteriormente, se registró un disparo de frente al portero de Raúl Jiménez, en el minuto 4, que sacó el guardameta visitante.

https://vanguardia.com.mx/deportes/historico-julian-quinones-anota-el-primer-gol-del-mundial-2026-y-enciende-a-mexico-BB21315631

Tras instantes de fuerte tensión, México anotó el primer gol de este torneo mundial, gracias a la jugada de Julián Quiñones, en el minuto 9. Esto sucedió luego de una pérdida de balón por parte de los Bafana Bafana, anotación que los jugadores fueron a celebrar con la banca del Tri.

Luego de una jugada colectiva entre Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, el lateral mexicano sirvió para Quiñones, quien mandó un trallazo por encima de la meta rival.

$!Julián Quiñones hizo el tiro que será recordado como el primero gol del Mundial 2026.
Julián Quiñones hizo el tiro que será recordado como el primero gol del Mundial 2026. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

La primera de peligro para Sudáfrica llegó al 23’, con un tiro libre de los Bafana Bafana que acabó en un rechace de la defensa azteca. Hasta el minuto 29, los de amarillo tuvieron su siguiente acercamiento, sin embargo, terminó en un fuera de lugar, cuando se pensaba que sería un cobro de esquina.

Al 34’, Sudáfrica se volvió a acercar a la meta de Rangel, con un cabezazo que se fue por un lado del arco. Luego de tocar el balón sin descanso alguno, el esférico quedó en los pies de Álvaro Fidalgo, quien tocó de manera bombeada para Jiménez.

$!La Selección Mexicana lo da todo en la cancha del Estadio Azteca.
La Selección Mexicana lo da todo en la cancha del Estadio Azteca. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

Unos segundos más tarde, en jugada colectiva entre Jiménez y Gutiérrez, Quiñones tiró al arco rival y la puso en el poste (se agregaron 4 minutos adicionales).

Cerca del silbatazo para mandar al segundo tiempo, Gutiérrez tuvo en sus pies el 2-0, pero el tiro fue bajo en potencia y se fue a un costado.

$!La batalla que se celebra este 11 de junio conmociona a todo México.
La batalla que se celebra este 11 de junio conmociona a todo México. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

EL SEGUNDO TIEMPO ARRANCA CON TARJETA ROJA

No había pasado el primer minuto y Brian Gutiérrez, tras un primer intento de Fidalgo, la prendió de volea, siendo la primera llegada de México en el segundo tiempo.

Dos minutos más tarde, Julián envió un balón bombeado que Williams retuvo sin problema. Luego, vino una tarjeta roja para Sphephelo Sithole quien empujó sin medida a Brian Gutiérrez, luego de que este se internara en el área chica de Sudáfrica.

$!El segundo tiempo arrancó con la misma presión por dominar este partido inaugural.
El segundo tiempo arrancó con la misma presión por dominar este partido inaugural. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

Fue entonces que cobró México un tiro libre, que quedó en un intento sin peligro de Raúl Jiménez, esto antes de los 50 minutos de partido.

Ingresó al 65’ Gilberto Mora y Luis Chávez, siendo Mora el más aplaudido por parte de la afición. Y, a unos segundos de su entrada, en el 67’, Raúl Alonso Jiménez hizo de cabeza el 2-0 para la causa tricolor, luego de un certero centro.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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