¡Histórico! Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026 y enciende a México

La Copa del Mundo 2026 ya tiene su primer grito de gol y fue mexicano. Julián Quiñones escribió su nombre en la historia al marcar el primer tanto del torneo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Ciudad de México. El delantero de la Selección Mexicana apareció apenas al minuto 9 del primer tiempo para abrir el marcador y hacer explotar a la afición tricolor, que convirtió el inmueble capitalino en una auténtica fiesta mundialista.

La anotación llegó después de una presión alta de México, una de las apuestas del equipo de Javier Aguirre para incomodar la salida sudafricana desde los primeros minutos. Quiñones aprovechó la recuperación y definió con potencia para dejar sin oportunidad al guardameta rival.