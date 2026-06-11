¡Histórico! Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026 y enciende a México

¡Histórico! Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026 y enciende a México

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol de la Copa del Mundo 2026 y adelantar a México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México

Deportes
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La Copa del Mundo 2026 ya tiene su primer grito de gol y fue mexicano. Julián Quiñones escribió su nombre en la historia al marcar el primer tanto del torneo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Ciudad de México.

El delantero de la Selección Mexicana apareció apenas al minuto 9 del primer tiempo para abrir el marcador y hacer explotar a la afición tricolor, que convirtió el inmueble capitalino en una auténtica fiesta mundialista.

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La anotación llegó después de una presión alta de México, una de las apuestas del equipo de Javier Aguirre para incomodar la salida sudafricana desde los primeros minutos. Quiñones aprovechó la recuperación y definió con potencia para dejar sin oportunidad al guardameta rival.

$!La afición mexicana celebró el primer gol del momento.
La afición mexicana celebró el primer gol del momento. OMAR SAUCEDO 1 VANGUARDIA

El gol no sólo significó el 1-0 parcial para el Tricolor, también quedó marcado como el primer tanto de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que por primera vez se disputa con 48 selecciones y que tiene a México como uno de sus países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

Para Quiñones, el momento representa una postal inolvidable en su carrera con la Selección Mexicana. El atacante llegó al Mundial como una de las cartas ofensivas más importantes del equipo nacional y respondió de inmediato en el escenario más grande.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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